Het vijfde seizoen van de serie Drive to Survive verschijnt vandaag op Netflix, en inmiddels is bekend dat er heel wat pikante quotes in de tien nieuwe afleveringen verstopt zitten. Zo is te horen hoe voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul tijdens het raceweekend in Zandvoort Daniel Ricciardo erop wijst dat hij McLaren-teambaas Zak Brown niet had moeten vertrouwen.

Ricciardo maakte eind 2018 de overstap vanuit Red Bull Racing naar Renault, waar hij naast Nico Hülkenberg kwam te rijden. De goedlachse coureur kreeg qua performance echter niet wat hem naar eigen zeggen op voorhand was beloofd, en daarom besloot hij al na twee seizoenen opnieuw te verhuizen. Dit keer maakte Ricciardo de overstap naar McLaren. Ook dit bleek echter al snel geen gelukkig huwelijk. Ondanks dat de man uit Perth in 2021 de Grand Prix van Italië op zijn naam schreef, vielen zijn prestaties tegen. Daarom werd besloten zijn contract - dat liep tot en met 2023 - na afgelopen seizoen vroegtijdig te ontbinden.

Storm in de paddock

McLaren kondigde enige tijd later Oscar Piastri aan als vervanger van Ricciardo, een 21-jarige debutant die door velen wordt gezien als een van de grootste talenten van het moment. De Britse formatie vertelde dat de banden met Ricciardo in wederzijds overleg waren verbroken en dat er daarna pas werd gekeken naar een vervanger, maar niet veel later kwam naar buiten dat Piastri naar verluidt al ver voordat Ricciardo hoorde dat hij ontslagen zou worden, vastgelegd was. McLaren-CEO Zak Brown kwam hierdoor onder vuur te liggen.

Cyril Abiteboul

Ricciardo gewaarschuwd

Het hele gebeuren komt voor in het vijfde seizoen van Drive to Survive, met één opvallend moment in het bijzonder. Tijdens het raceweekend in Zandvoort wordt Ricciardo op beeld vastgelegd terwijl hij in gesprek is met zijn voormalig teambaas bij Renault: Cyril Abiteboul. Het blijkt dat de Fransman hem destijds al waarschuwde voor de overstap naar McLaren: "Ik zei toch dat je Zak niet moet vertrouwen."

