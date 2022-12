Ian Parkes & Jan Bolscher

Het Formule 1-team van Ferrari is van plan Fred Vasseur aan te stellen als vijfde teambaas in een periode van slechts vijftien jaar, zo heeft GPFans begrepen. Scuderia-topman John Elkann en CEO Benedetto Vigna hebben Vasseur geïdentificeerd als de man die volgens hen een zekere mate van meedogenloosheid binnen het team kan toevoegen.

De Fransman staat bekend om zijn leidinggevende stijl, waarbij hij een no-nonsenseaanpak hanteert. Een factor die onderdeel uitmaakt van zijn ambtstermijn sinds hij is aangesteld als teambaas bij Alfa Romeo én uitvoerend directeur en CEO bij Sauber Motorsport. De naam van Vasseur wordt sinds enkele weken gelinkt aan de rol van teambaas bij Ferrari, maar bronnen met goede kennis van de situatie hebben bevestigd dat de 54-jarige autosportingenieur Mattia Binotto gaat vervangen bij Ferrari.

Ontslag Binotto

Binotto diende onlangs zijn ontslag zijn ondanks het feit dat hij Ferrari afgelopen seizoen aan de tweede plaats in het constructeurskampioenschap hielp, terwijl Charles Leclerc als tweede eindigde bij de coureurs achter Max Verstappen. Het is echter de manier waarop die tweede plaatsen werden bereikt wat ertoe leidde dat Binotto zelf op zijn zwaard viel in plaats van dat Elkann hem erop zou duwen, nadat hij 28 jaar in dienst van de Italiaanse grootmacht had gestaan.

Moeizaam seizoen

Ferrari kende een solide start van het seizoen met twee overwinningen in de eerste drie races voor Leclerc, waarna de renstal uit Maranello een serieuze uitdager voor het kampioenschap leek. Ferrari en de Monegask raakten vervolgens echter dramatisch achter door een combinatie van betrouwbaarheidsproblemen, strategische fouten vanaf de pitmuur en persoonlijke fouten van de coureurs. Naar verluidt zaten Binotto en Elkann niet op één lijn, wat ertoe leidde dat de 53-jarige Italiaan ervoor koos om af te treden en op 30 december definitief te vertrekken.