Jan Bolscher

Maandag 21 november 2022 15:58 - Laatste update: 16:06

Met de officiële aankondiging van Williams dat Logan Sargaent volgend jaar het stoeltje overneemt van Nicholas Latifi na het behalen van zijn superlicentie, is het volledige veld voor volgend jaar officieel bevestigd. In totaal gaan we drie nieuwe gezichten zien.

Het team van Haas was lange tijd de enige renstal die nog geen volledige line-up voor volgend seizoen op papier had staan. Op de donderdag in Abu Dhabi was daar echter eindelijk witte rook: Hülkenberg maakt zijn rentree in de sport nadat hij eind 2019 moest vertrekken bij het team van Renault. De 35-jarige Duitser heeft sindsdien wel meerdere invalbeurten verreden. Het gaat ten koste van Mick Schumacher, die na twee seizoenen in dienst van Haas weer uit de koningsklasse moet vertrekken.

Het was voor Williams nog even billenknijpen afgelopen weekend. Sargeant moest het weekend in Abu Dhabi namelijk goed door gaan komen om zijn superlicentie te halen. Dit is gelukt, waarna Williams maandag bekend heeft gemaakt dat hij officieel in 2023 coureur van Williams is. Oscar Piastri maakt zijn debuut bij McLaren, wat betekent dat we Daniel Ricciardo volgend jaar niet terugzien. Ook Sebastian Vettel verdwijnt uit de sport. De viervoudig wereldkampioen heeft zelf besloten er een punt achter te zetten.

Max Verstappen (contract tot en met 2028)

Sergio Perez (contract tot en met 2024)

Charles Leclerc (contract tot en met 2024)

Carlos Sainz (contract tot en met 2024)

Lewis Hamilton: (contract tot en met 2023)

George Russell: (meerjarige deal, details onbekend)

McLaren

Lando Norris (contract tot en met 2025)

Oscar Piastri (contract tot en met 2024)

Alpine

Esteban Ocon (contract tot en met 2024)

Pierre Gasly (meerjarige deal, details onbekend)

AlphaTauri

Yuki Tsunoda (contract tot en met 2023)

Nyck de Vries (meerjarige deal, details onbekend)

Aston Martin

Fernando Alonso (meerjarige deal, details onbekend)

Lance Stroll (details contract onbekend)

Valtteri Bottas (contract tot en met 2025)

Zhou Guanyu (contract tot en met 2023)

Haas

Kevin Magnussen (contract tot en met 2023)

Nico Hülkenberg (details contract onbekend)

Williams

Alexander Albon (meerjarige deal, details onbekend)

Logan Sargeant (details contract onbekend)