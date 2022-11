Dit zijn de nieuwe gezichten op de Formule 1-grid in 2023

Jan Bolscher

Maandag 21 november 2022

Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop, en dat betekent dat we een aantal rustige maanden tegemoet gaan. Een goed moment om eens een blik te werpen op alle nieuwe gezichten die we volgend jaar op de grid gaan zien.

Met het vallen van de vlag in Abu Dhabi afgelopen zondag hebben we een aantal coureurs (voorlopig) voor het laatst gezien. Sebastian Vettel heeft een punt achter zijn lange en indrukwekkende carrière gezet, terwijl Daniel Ricciardo, Mick Schumacher en Nicholas Latifi geen nieuw contract uit het vuur hebben weten te slepen. Ricciardo gaat zeer waarschijnlijk volgend jaar als derde coureur bij Red Bull Racing aan de slag, dus hem zullen we nog wel tijdens een aantal weekenden gaan zien. Ook de 23-jarige Schumacher is vastbesloten in de toekomst zijn rentree te maken in de Formule 1. Voor nu werpen we echter een blik op de nieuwe - en oude bekende - gezichten.

Nico Hülkenberg - Haas F1 Team

Te beginnen met een niet zo'n nieuw gezicht: Nico Hülkenberg. De Nederlands pratende Duitser is met zijn 35 jaar verre van een rookie en neemt in 2023 het zitje van Schumacher bij het team van Haas over. Hij maakte in 2010 zijn debuut in de sport bij het team van Williams, om vervolgens in 2011 als testrijder aan de slag te gaan bij Force India. Het jaar hierop verscheen hij als fulltime-coureur op de grid voor deze formatie. Een lang huwelijk was het in eerste instantie niet, want aan het eind van het jaar maakte Hülkenberg de overstap naar Sauber, waar hij het seizoen van 2013 verreed.

The Hulk bleef echter nooit lang op één plek. In 2014 keerde hij weer terug naar Force India, waar hij naast Sergio Pérez kwam te rijden. Na twee jaar verkaste hij vervolgens weer naar het fabrieksteam van Renault, waar hij tussen 2017 en 2019 onder andere Daniel Ricciardo als teammaat had. De Franse formatie werd echter plots zijn laatste halte toen hij eind 2019 plaats moest maken voor Esteban Ocon. Hülkenberg werd door geen van de overige teams opgepikt en stond vanaf 2020 ineens langs de zijlijn. Wel kwam hij meerdere keren in actie als invaller bij Racing Point en later Aston Martin.

De goedgebekte coureur heeft een grote fanbase. Ook in Nederland is hij populair. Logischerwijs vanwege zijn deels Nederlandse achtergrond, maar ook door zijn goede relatie met Max Verstappen. Zijn rentree vanaf 2023 geeft hem daarnaast de mogelijkheid zich te ontdoen van een ongewenst Formule 1-record: Hülkenberg heeft de meeste races in de koningsklasse verreden zonder ooit op het podium te staan. Met het team van Haas wordt het behalen van eremetaal ogenschijnlijk echter een grote uitdaging, al weet je het natuurlijk maar nooit.

Nyck de Vries - Scuderia AlphaTauri

Nyck de Vries is voor veel Nederlandse fans natuurlijk al enige tijd een bekende kop, maar hij maakt in 2023 voor het eerst zijn fulltime-opwachting in de Formule 1. De 27-jarige coureur uit Friesland maakte in 2017 zijn opwachting in de Formule 2 bij het team van Rapax, om vervolgens voorafgaand aan het raceweekend op Spa de overstap naar Racing Engineering te maken. Uiteindelijk werd hij zevende in zijn debuutseizoen, met onder andere een overwinning in Monaco. Het seizoen van 2018 verreed hij namens Prema Racing. Hij werd vierde in het kampioenschap, en verloor hierdoor een Formule 1-contract bij McLaren aan Lando Norris

Zijn derde en laatste seizoen in de opstapklasse verreed De Vries in dienst van ART Grand Prix, waar hij de naar de Formule 1 vertrokken George Russell verving. Drie races voor het eind kroonde hij zichzelf tot kampioen, maar vanwege de weinig beschikbare stoeltjes had geen van de Formule 1-teams interesse in zijn diensten. Vanaf 2020 ging hij daarom aan de slag in de Formule E voor het team van Mercedes met de Belgische Stoffel Vandoorne als teamgenoot. Ook mocht hij in zowel 2020 als 2021 namens Mercedes in actie komen tijdens de F1 Young Drivers Test in Abu Dhabi.

In het Formule E-seizoen van 2020/2021 werd De Vries de eerste officiële wereldkampioen van de klasse. In 2022 bleef hij actief in de elektrische tak van sport, maar fungeerde hij daarnaast onder andere als reservecoureur voor de Formule 1-teams van Williams, Aston Martin en Mercedes. Hij maakte meerdere keren zijn opwachting tijdens vrije trainingen, en verreed de Grand Prix van Italië namens Williams door het uitvallen van Alexander Albon. Al met al gaf De Vries een goed visitekaartje af, en dat leverde hem een zitje bij AlphaTauri op vanaf 2023. Hij vervangt Pierre Gasly, die op zijn beurt naar Alpine vertrekt.

Oscar Piastri - McLaren Racing

Oscar Piastri wordt met zijn 21 jaar gezien als één van de grootste talenten op dit moment. Veel teams zaten op hem te azen voor het seizoen van 2023, en de Australiër is dan ook met een boel bombarie de sport binnengekomen. Nadat Fernando Alonso plots aankondigde Alpine dit jaar te gaan verlaten voor Aston Martin, kondigde de Franse formatie al snel hierna Piastri aan voor 2023. Piastri behoorde tot het opleidingsprogramma van Alpine en de renstal was in de veronderstelling dat ze contractueel een beroep op hem konden doen. Hij had ondertussen echter al een contract bij McLaren getekend, waar hij Daniel Ricciardo vanaf volgend jaar gaat vervangen. Uiteindelijk werd McLaren in het gelijk gesteld.

Maar waarom is Piastri zo gewild bij de Formule 1-teams? Dat komt door de staat van dienst die hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Zo werd hij in 2019 tijdens zijn tweede seizoen in de Formula Renault Eurocup kampioen, waarna hij de overstap maakte naar de Formule 3. Hier reed hij in dienst van Prema Racing en pakte hij in zijn eerste jaar het kampioenschap. Piastri stoof vervolgens direct door naar de Formule 2, waar de Australiër in 2021 opnieuw voor Prema Racing reed. Ook in de opstapklasse naar de Formule 1 legde hij tijdens zijn debuutjaar beslag op de titel. Het afgelopen jaar bracht hij door als reservecoureur van Alpine en McLaren.

Logan Sargeant - Williams Racing

En tot slot: Logan Sargeant. Deze 21-jarige Amerikaan neemt volgend seizoen het stoeltje van Nicholas Latifi over bij het team van Williams. Het was na zijn aankondiging echter nog even de vraag of de deal door zou kunnen gaan, want Sargeant had nog niet genoeg punten op zijn superlicentie om in de Formule 1 te mogen rijden. Tijdens het allerlaatste Formule 2-weekend van het jaar in Abu Dhabi werd hij vijfde in de hoofdrace, waarmee hij zichzelf verzekerde van de vierde plaats in het kampioenschap. Hiermee scoorde hij genoeg superlicentiepunten om volgend jaar bij Williams aan de bak te mogen.

Sargeant verreed in 2018 zijn debuutseizoen in de Formula Renault Eurocup, waar hij vierde werd met het team van R-ace GP. Vervolgens klom hij door naar de Formule 3, waar hij maar liefst drie seizoenen doorbracht. Zijn debuutseizoen sloot hij af op de negentiende plaats met het team van Carlin, om vervolgens in 2020 de overstap naar Prema Racing te maken. Dit jaar eindigde hij als derde, waarna een overstap naar de Formule 2 aanstaande leek. Sargeant wist het financieel echter niet bol te werken, waardoor hij noodgedwongen nog een seizoen in de Formule 3 verreed, dit keer bij het team van Charouz en met een uiteindelijke zevende plaats.

In 2022 verreed hij uiteindelijk dan toch zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2 bij het team van Carlin. In Groot-Brittannië werd hij de eerste Amerikaanse coureur die een race in de opstapklasse op zijn naam schreef. Eén week later won hij de sprintrace in Oostenrijk, waarna hij uiteindelijk vierde werd in het kampioenschap. Sargeant is volgend jaar de enige Amerikaanse coureur op de startgrid van de Formule 1. Naast zijn talent achter het stuur, is Sargeant ook vanwege zijn achtergrond marketingtechnisch interessant voor Williams.