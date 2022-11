Sargeant haalt superlicentiepunten en kan zich opmaken voor Williams

Remy Ramjiawan

Logan Sargeant heeft zijn positie als Williams Formule 1-coureur voor 2023 bevestigd na zijn vierde plaats in het klassement van de Formule 2. De Amerikaan moest punten verzamelen, zodat hij volgend seizoen kan deelnemen in de koningsklasse.

De Amerikaan werd tijdens het weekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten aangekondigd als teamgenoot van Alexander Albon voor 2023, maar met het voorbehoud dat hij nog de nodige punten moest scoren om zijn FIA-superlicentie veilig te stellen. Maar een paar goede prestaties in Abu Dhabi zorgde ervoor dat de Amerikaan een startbewijs heeft voor de Formule 1. Met een vijfde plaats in de race van zondag eindigde hij het seizoen als vierde in het klassement.

Startbewijs

Dit resultaat alleen al leverde dertig punten op en daarmee komt hij op een totaal van boven de veertig punten, het minimum dat tegenwoordig nodig is om deel te mogen nemen aan de Formule 1 en de licentie te bemachtigen. Om de taak van de coureur te minimaliseren, had Williams Sargeant in vrije trainingen in de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi laten rijden die elk een punt aan zijn CV toevoegden. De 21-jarige wordt nu de eerste Amerikaan die in de Formule 1 racet sinds Alexander Rossi in 2015 vijf races reed met Manor Marussia.