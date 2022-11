Lars Leeftink

Zondag 6 november 2022 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Lewis Hamilton en Sergio Perez in Las Vegas de show aan het stelen waren, maar het voor Hamilton even niet goed ging. Verder werd het bocyot van Sky Sports door Red Bull in Mexico bekritiseert, moet Max Verstappen waarschijnlijk flink wat geld neer gaan leggen om zijn superlicentie te vernieuwen en had Christian Horner een waarschuwing voor de toekomst in huis. Dit is de GPFans Recap van 6 november.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton verliest het overzicht tijdens Las Vegas-demonstratie en tikt de muur aan

Lewis Hamilton was zaterdag met onder meer Sergio Perez en George Russell aanwezig om een demonstratie te rijden in Las Vegas ter promotie van het evenement dat volgend jaar voor het eerst gaat plaatsvinden. Helemaal vlekkeloos verliep zijn demonstratie echter niet, want de Mercedes van de Brit kwam even kortstondig in de muur terecht. Meer lezen? Klik hier!

Boycot Sky Sports door Red Bull valt niet goed: "Komt dom en kleinzielig over"

Kevin Garside heeft in zijn column voor iNews flink uitgehaald naar Max Verstappen en Red Bull. De journalist komt in zijn column zelfs met een vergelijking die op zijn minst opvallend is te noemen. Volgens hem is de actie 'kleinzielig' en heeft het boycotten van Sky Sports een 'schadelijk kenmerk' gemeen met Vladimir Poetin en Rusland. Meer lezen? Klik hier!

'Verstappen moet mogelijk meer dan miljoen euro betalen voor superlicentie'

Max Verstappen behaalt ontzettend veel punten dit seizoen, maar daar zit wel een nadeel aan vast. Om als coureur je superlicentie te vernieuwen, moet je daarvoor betalen. Dat bedrag wordt bepaald door het aantal punten dat je scoort. De Nederlander is daarmee op weg naar een recordbedrag van meer dan een miljoen euro. Meer lezen? Klik hier!

De Vries over wilde F1-fans: "Dit hele circus verandert je vrijheid een beetje"

Het leven van Nyck de Vries is de afgelopen maanden behoorlijk op zijn kop gezet. De Nederlander is binnen een behoorlijk korte tijd ineens een Formule 1-coureur geworden en mag dan ook trots melden dat hij volgend jaar op de grid staat. Het heeft wel het één en ander veranderd in het leven van de Friese coureur. Meer lezen? Klik hier!

Horner waarschuwt: "Maar liefst zes teams kunnen in 2022 over budgetplafond gaan"

De overschrijding van de budgetcap door het team van Red Bull Racing in 2021 heeft het nodige losgemaakt binnen de paddock. De soap lijkt nu afgedaan te zijn met een passende straf voor de Oostenrijkers, maar Christian Horner denkt dat er momenteel maar liefst zes teams het risico lopen om over de budgetcap van 2022 heen te gaan. Meer lezen? Klik hier!