Ian Parkes & Brian van Hinthum

Zondag 6 november 2022 13:45

De overschrijding van de budgetcap door het team van Red Bull Racing in 2021 heeft het nodige losgemaakt binnen de paddock. De soap lijkt nu afgedaan te zijn met een passende straf voor de Oostenrijkers, maar Christian Horner denkt dat er momenteel maar liefst zes teams het risico lopen om over de budgetcap van 2022 heen te gaan,

Na de Grand Prix van Japan bleek dat Red Bull Racing inderdaad schuldig bevonden werd aan het overschrijden van het budgetplafond in 2021, al gaat het om relatief kleine bedragen van ruim minder dan vijf procent. Na het weekend in Japan is de FIA gaan onderzoeken wat voor straf passend zou zijn en inmiddels zou er bij Red Bull een voorstel voor een straf op de mat hebben gelegen. Daarmee is Red Bull op hun beurt in Mexico akkoord gegaan en de renstal krijgt naast een geldboete ook nog te maken met vermindering in de windtunnel. Daarmee is de kous voor dit hoofdstuk af.

Artikel gaat verder onder video

Overschrijding

Althans, wat betreft dit seizoen. Ook in 2022 hebben we natuurlijk wederom te maken met het budgetplafond en die van dit seizoen is ook nog eens een stuk lager. Horner betwijfelt of het alle teams lukt om dit seizoen wél netjes onder het plafond te blijven en legt uit waarom. "Het gevaar is dat er in 2022 maar liefst zes teams kunnen zijn die over het plafond heen gaan. De energieprijzen zijn enorm gestegen. Gelukkig zijn wij beschermd", stelt de Brit.

OOK INTERESSANT: Domenicali niet bang dat dominantie Verstappen populariteit F1 in de weg staat

Voorbeeld van straf

De teambaas van Verstappen legt uit waar hij die informatie vandaan heeft gehaald. "Er bestaat een kans dat verschillende teams het plafond dit jaar zullen overschrijden. Dat hebben veel teams door laten schemeren tijdens meeting van de Formule 1 Commission. Ik geloof niet dat wij het plafond zullen overschrijden. Maar, de straffen hebben een voorbeeld voor de toekomst gezet. Als je tien procent straf krijgt voor een overschrijding van 0.37, hoe zit het dan als je een vijf procent overschrijding hebt?"