Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij met de staat waarin de koningsklasse zich op dit moment bevindt. Max Verstappen heeft weliswaar vijf ronden voor het einde van het kampioenschap de titel weten te pakken, maar uiteindelijk zijn alle evenement 'gewoon' uitverkocht.

Na een zinderend 2021-seizoen, waarin Verstappen en toenmalig rivaal Lewis Hamilton het moesten uitvechten tot de laatste ronde van de laatste race, is de strijd om de titel dit jaar iets eerder beslist. Aan het begin van het jaar leek er nog een knokpartij tussen Red Bull Racing en Ferrari in de maak te zijn, maar na de zomerstop heeft het Oostenrijkse team toegeslagen en niet meer achterom gekeken. Vanaf de Grand Prix van Frankrijk heeft Red Bull Racing namelijk alle wedstrijden weten te winnen. De CEO van de koningsklasse verwacht niet dat dit een risico voor de sport is, zo wordt hij geciteerd door Motorsport.com.

Zwarte cijfers

In 2022 werd de grootste regelwijziging sinds tijden, doorgevoerd. Toch heeft het voor de titelstrijd niet veel verschil met voorgaande jaren opgeleverd. Ook dit seizoen waren er slechts twee teams die voor de zeges konden vechten, waarbij Red Bull Racing na de zomerstop de overhand wist te pakken. De spanning is er dan ook al een tijdje vanaf, maar dat is in de cijfers niet terug te zien. "Eigenlijk zien wij dat risico niet. De laatste race was volledig uitverkocht. De cijfers zijn echt goed. De aandacht gaat natuurlijk ook naar andere gevechten. Dat hoort bij racen", aldus Domenicali, die ziet dat andere gevechten nu ook worden belicht.

Fans

Daarnaast prijst de Italiaan de werking van het nieuwe reglement, die overigens niet in het leven was geroepen om verschillende winnaars te krijgen, maar eerder om de actie op de baan te verhogen. "We kunnen niet ontkennen dat Red Bull en Max Verstappen het ongelofelijk goed gedaan hebben. Misschien hebben andere teams niet de juiste kansen aangegrepen. We zagen op de baan wiel-aan-wiel gevechten. Dat is wat we wilden", zo legt Domenicali uit. Het Oostenrijkse team moet volgend jaar rekening houden met een aantal beperkingen, door de straf die het heeft gekregen voor het schenden van de budgetcap. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het gevecht volgend jaar tot het einde doorgaat", zo sluit de CEO optimistisch af.