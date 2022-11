Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton was zaterdag met onder meer Sergio Perez en George Russell aanwezig om een demonstratie te rijden in Las Vegas ter promotie van het evenement dat volgend jaar voor het eerst gaat plaatsvinden. Helemaal vlekkeloos verliep zijn demonstratie echter niet, want de Mercedes van de Brit kwam even kortstondig in de muur terecht.

De Formule 1 strijkt in 2023 maar liefst drie keer neer op Amerikaanse bodem en de laatste toevoeging op de kalender is de Grand Prix van Las Vegas, die eind november gaat plaatsvinden. Nadat we al enkele jaren aanwezig waren op het Circuit of the Americas in Austin, werd dit jaar voor het eerste de Grand Prix van Miami gereden in het steeds gekker van Formule 1 wordende Amerika. De eerste race in Miami viel bij veel coureurs, fans en teams in de smaak en dus kan er inmiddels ook alweer uitgekeken worden naar de Grand Prix van Las Vegas die een tijdje terug trots werd aangekondigd door de koningsklasse.

Touché

Ter promotie van de allereerste race die volgend jaar gaat plaatsvinden, werd er zaterdag een groot evenement gehouden op en rondom de strip. Onder meer Perez, Russell en Hamilton waren aanwezig in Sin City en het was laatstgenoemde die met zijn Mercedes de strip op ging om onder meer een aantal spectaculaire donuts te maken in de gokstad. Helemaal vlekkeloos liep dat echter niet, want door de grote hoeveelheid rook die vrijkwam door zijn donuts, verloor hij even het zicht op de baan en de muren, waardoor te zien viel dat hij even kort de muur raakte tijdens zijn demonstratie. "Ik crashte bijna", zegt Hamilton tegenover Perez op het podium. "Er was zoveel rook en ik had geen idee waar ik was!"