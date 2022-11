Lars Leeftink

Zondag 6 november 2022 16:23

Kevin Garside heeft in zijn column voor iNews flink uitgehaald naar Max Verstappen en Red Bull. De journalist komt in zijn column zelfs met een vergelijking die op zijn minst opvallend is te noemen. Volgens hem is de actie 'kleinzielig' en heeft het boycotten van Sky Sports een 'schadelijk kenmerk' gemeen met Vladimir Poetin en Rusland.

Volgens Garside is het boycotten van Sky Sports in Mexico geen goede beslissing geweest van Red Bull. "Wat is het grootste vergrijp, het uiten van een mening waarmee je het niet eens bent en die je oneerlijk vindt, of het uitschakelen van de stem die deze mening heeft en dit uit? Dat laatste speelt in het Rusland van Vladimir Poetin, waar alleen het idee en de gedachten van de staat is toegestaan en gedeeld wordt. Nu wil niemand zeggen dat de boycot door Red Bull van Sky Sports in Mexico uit protest tegen een als partijdig beschouwde verslaggeving, van dezelfde orde is als de propaganda van de staat van Poetin, maar het heeft wel een schadelijk kenmerk gemeen"

Red Bull

Volgens Garside is het niet de taak van Red Bull om de uitspraken van Kravitz (onder meer over de titel van Verstappen in 2021), werkzaam voor Sky Sports, te veroordelen en vervolgens het heft in eigen handen te nemen. "Het is aan Sky om Kravitz hierop aan te spreken, niet aan Red Bull. Spreek gerust je onvrede uit, maar maak daarbij geen misbruik van je positie. Hoe dan ook, Red Bull is de partij die in dit alles dom en nukkig overkomt, niet Kravitz."

Verstappen

Garside vindt het jammer dat alle aandacht nu van de twee titels van Max Verstappen gaat. Verstappen is volgens hem ook in de fout gegaan door mee te doen aan het boycot van Sky Sports. "Het talent van Verstappen verdient meerdere kampioenschappen. Maar het was een grove fout om Kravitz en het Sky-team in Mexico te boycotten, een daad van kleinzieligheid die hem geen eer aandoet. Erger nog, het zou de opinie tegen hem kunnen verharden."