Ted Kravitz, de journalist die de aanleiding was voor het Sky Sports boycot van Red Bull en Max Verstappen in Mexico, heeft voor het eerst gereageerd op de situatie die is ontstaan door een paar uitspraken van de Britse journalist.

In Mexico kwam Red Bull ineens met het nieuws naar buiten dat Sky Sports door het gehele team, inclusief Max Verstappen, Sergio Perez, Helmut Marko en Christian Horner, Sky Sports tijdens het raceweekend geboycot zou worden. Dit omdat Kravitz een paar discutabele en partijdige uitspraken had gedaan die Red Bull niet kon accepteren. Het ging onder meer over het kampioenschap van Verstappen in 2021. Kravitz had er tot op dit moment nog niet over gesproken, maar heeft nu kort zijn mening gegeven.

Boycot

Bij Sky Sports bespreekt Kravitz kort maar krachtig de huidige situatie omtrent het boycot van Verstappen en Red Bull, een boycot dat sinds dit weekend opgeheven is. Eerder vertelde Verstappen al kort dat er gesprekken zijn geweest en ze dit weekend gewoon weer voor de camera van Sky Sports verschijnen. Kravitz vertelt ongeveer hetzelfde. "Na wat er gebeurde met ons [Sky Sports], mij en Max Verstappen in Mexico. Luister: we zijn gaan zitten en hebben een goed gesprek gehad, maar, zoals Max gisteren zei, we hebben er een streep onder gezet. Dus vanaf nu gaan we verder."

Brazilië

In Brazilië heeft Verstappen vrijdag P2 veroverd voor de sprintrace die zaterdagavond verreden wordt. Kevin Magnussen veroverde pole position, terwijl George Russell derde werd. Verstappen won de twee sprintraces die eerder dit seizoen verreden werden, en hoopt zaterdagavond wat dat betreft een hattrick te voltooien. Dit moet hoogstwaarschijnlijk in de regen gaan gebeuren, iets waar Verstappen en de andere coureurs de afgelopen jaren in Interlagos al vaker ervaring mee hebben gehad.