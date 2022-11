Jeen Grievink

Woensdag 2 november 2022 12:34 - Laatste update: 12:36

Martin Brundle nam het gisteren op Twitter op voor Sky Sports-collega Ted Kravitz, die in Mexico werd geboycot door Verstappen en consorten, maar nu ligt Brundle zelf onder vuur. Het merendeel van de Twitteraars snapt niet dat Brundle een schild opwerpt voor zijn collega, omdat Kravitz gewoonweg te ver is gegaan.

De Sky Sports-boycot van Verstappen en Red Bull Racing in Mexico ontvouwt zich tot een ware soap. Kravitz bekritiseerde de titel van Verstappen en stelde dat Lewis Hamilton was "bestolen". Het kwam de reporter en zijn werkgever op een boycot te staan vanuit kamp Red Bull. De spreekwoordelijke druppel was bereikt. Brundle sprong via een Twitterbericht in de bres voor Kravitz en stelde dat Verstappen gewoon het gesprek had moeten aangaan. Met deze tweet is Brundle zelf mikpunt van spot geworden op social media. Velen begrijpen niet waarom de 63-jarige verslaggever het opneemt voor Kravitz.

Artikel gaat verder onder video

"Kravitz maakt van Verstappen de slechterik"

"Het is niet zijn (Kravitz, red.) mening die bekritiseerd is. Het is de manier waarop hij dat heeft geuit. Hij maakte van Verstappen de slechterik, terwijl hij in de realiteit helemaal niets verkeerd heeft gedaan", zo schrijft Jeroen Scholte onder het bericht van Brundle. Zijn bericht werd door andere Twitteraars massaal geliked. Paul kan zich wel vinden in de woorden van Scholte. "Iedereen heeft meningen, maar als presentatoren van de sport moet je onbevooroordeeld blijven. Helaas blijft Ted (naar wie ik graag kijk) Max op een passief agressieve manier beledigen, op een zeer onprofessionele manier. Ongeacht je mening Martin (Brundle, red.), je moet altijd zo neutraal mogelijk blijven", zo schrijft hij.

OOK INTERESSANT: F1-coureurs roepen fans op tot actie: "Anders worden ze agressief, moeten wij ze afbekken"

Kravitz extra kritisch op niet-Britse coureurs

Weer een ander laat noteren dat Kravitz een soort haatcampagne voert tegen Verstappen, puur omdat hij geen Brit is. "Meningen zijn iets waar iedereen recht op heeft, maar dat is niet de reden waarom Ted kritiek krijgt. Hij heeft het hele jaar een campagne tegen Max gevoerd en hij slaagt er niet in hem credits te geven voor wat hij heeft bereikt. Dit is ook niet begonnen met Max, het is iedere coureur overkomen die geen Brit was", zo klinkt het.

Hieronder een greep uit de kritiek op Brundle:

Its not his opinion which has been criticized. Its the way he expressed it. Making Verstappen out to be a bad guy, when in reality he never did anything wrong.



Its the Schumacher-days all over again with British media bias. And it feeds a social media riot. Needs to stop. — Jeroen (@jeroenscholte50) November 1, 2022

Everyone has opinions but as presenters of sports, it should remain unbiased. Unfortunately Ted(who I enjoy watching) keeps insulting Max in a passive aggressive manner, in a very unprofessional way.

Regardless of your opinions Martin, you always remain as neutral as possible — Paul (@Paulkf22) November 1, 2022

The problem is. Sky has been negative towards max for a long time, and there is no denying that, like that Christmas commercial, and the way from time to time you clearrrly show who your favorite is while talking down towards Max, So it makes sense Max and Redbull done this — Jermaine | Concept Creator (@CConceptCreator) November 2, 2022

Opinions is something everyone is entitled to, but that is not why Ted is getting criticism. He has led a campaign against Max all year long, and cannot give him any credit for what he has achieved. This didnt start with Max either, it happened to any driver who wasn’t british. — zoë 🏁 (@rbrzoe) November 1, 2022

Of course he is allowed opinions but when on air he shouldn’t be allowed to constantly trash a driver which is what he does. As a journalist surely he should be somewhat neutral on air?? — Reece #MV1 x2 (@NotReeeece) November 1, 2022

On the official boradcast they should be as un-biased as possible, but this wasn't, its made for Sky UK so they can be as biased as they like imo. Whether this crossed a line is a different conversation ( It did). — Michael Telfer (@Telferino147) November 1, 2022

I fully stand with Max. I also look at the Sky sport F1 for the last two years. And not only Ted, but Crofty and many more are constanly crying about how Ham was robbed in the last race, but never said that MV was robbed many times in the whole 2021 season.Stop with this nonsense — Jeffrey de Veer (@JBdeVeer) November 1, 2022

Then your friend and colleague of 26 years should know better than to voice his personal opinion when working. That isn't his job. He's a journalist, not employed for his insights as you are. — Kiwi Cαƚ 🇳🇿 (@Aotearoafeline) November 1, 2022