De Formule 1-coureurs hebben een oproep gedaan aan fans om zich te gedragen wanneer zij in de paddock zijn. De coureurs krijgen dikwijls te maken met opdringerige en respectloze fans, en dat terwijl ze enkele minuten later in opperste concentratie de baan op moeten. Diverse coureurs vragen nu om meer respect.

Sommige fans hebben tijdens een raceweekend een ticket waarmee ze toegang krijgen tot de paddock. Hierdoor kunnen ze heel dichtbij de coureurs en teams komen. Sterker nog: ze kunnen ze aanspreken of aanraken. En daar zitten de coureurs niet altijd op te wachten, zo blijkt nu. In Mexico is een ongekend niveau van hysterie bereikt en dat leverde al enkele dreigende situaties op. Zo werden coureurs belaagd als uit hun motorhome kwamen. Het onderwerp werd afgelopen vrijdag in de briefing besproken en er lijkt werk aan de winkel te zijn voor de FIA. Verschillende coureurs willen meer respect en afstand zien van de fans.

Gekkenhuis in Mexico dit jaar nóg gekker

"Het is hier in Mexico altijd een gekkenhuis geweest, maar met name dit jaar", zo wordt Charles Leclerc van Ferrari geciteerd door Motorsport.com. "Aan de andere kant is het zaak dat we een oplossing vinden, waardoor wij ons gemakkelijker door de paddock kunnen begeven." Deze mening is ook teamgenoot Carlos Sainz toegedaan. De Spanjaard geniet als latino van de aandacht in Mexico, maar ziet ook dat het soms uit de hand loopt. "Ik vraag iedereen wel om rustig te blijven en dat ze, als we in de paddock zijn, niet duwen of schreeuwen", zo zegt hij.

Fans respecteren persoonlijke ruimte coureurs niet

Ook Gasly stoort zich aan sommige fans, die volgens hem erg opdringend zijn. "Het klopt dat sommige mensen onze persoonlijke ruimte niet respecteren", zo zegt de AlphaTauri-coureur. "Mensen lopen de garages binnen voor de kwalificatie en vragen om foto's, terwijl ze niet eens bij ons team horen. We zijn aan het werk." Lando Norris hoopt vooral dat de fans zich beseffen dat ze zichzelf in de voet schieten als ze de coureurs belagen. "Ze moeten zich bevoorrecht voelen om in de paddock te kunnen zijn en zo dicht bij ons te kunnen komen."

F1 is "geen gewone sport" volgens Ricciardo

Het feit dat fans vlak voor aanvang van een sessie nog bij de coureurs kunnen komen, is niet altijd prettig, zo zegt McLaren-coureur Daniel Ricciardo. "Mensen vergeten vaak dat dit geen gewone sport is. We springen in auto's die ontzettend snel gaan en een bepaalde inzet en concentratie vereisen. Er moet enige afstand zijn voordat wij de auto's instappen", aldus de man uit Perth.

Mensen worden agressief en pakken je vast

Ricciardo benadrukt dat hij "niet nu met allerlei oplossingen" wil komen, maar denkt dat het goed is dat er bepaalde richtlijnen geïntroduceerd gaan worden. Norris valt hem daarin bij. "Ik vind dat ze bij het vragen van handtekeningen respect moeten tonen en zich normaal moeten gedragen naar de coureurs. Helemaal als die op weg zijn naar een sessie. Als dat niet gebeurt worden mensen agressief en pakken ze je vast. Dat gebeurt echt, maar dan moeten wij ze weer afbekken", aldus de Brit.