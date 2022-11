Lars Leeftink

Max Verstappen heeft een gesprek gehad met Sky Sports en gaat dit weekend gewoon weer met de zender praten. Interviews zullen gewoon weer onderdeel zijn van het programma voor Verstappen en de rest van Red Bull.

Dit was in Mexico niet het geval, nadat Red Bull had besloten om Sky Sports het hele weekend te boycotten. Ted Kravitz, werkzaam voor Sky Sports, had volgens Red Bull een paar partijdige uitspraken gedaan. Het zou onder meer gaan over het kampioenschap van Verstappen in 2021, toen Verstappen ten koste van Lewis Hamilton wereldkampioen werd. Er werden in Mexico vervolgens geen interviews voor de camera's van Sky Sports gedaan door Red Bull.

Boycot

Tegenover het AD vertelt Verstappen dat de situatie nu achter hem ligt en er dit weekend gewoon weer met Sky Sports wordt gesproken. "Dan kom je samen tot bepaalde conclusies, dat sommige dingen gewoon niet aan de orde waren. En uiteindelijk kan het dan ook wel heel snel opgelost worden." Volgens Verstappen hoeft niemand daar verder bij te zijn, laat staan dat het op beeld hoeft. "Die dialoog hoef je niet live aan te gaan op zender. Mensen kijken dan mee, dat hoeft helemaal niet."

Verstappen

Verstappen gaat in Brazilië een poging wagen om zijn vijftiende zege van het seizoen te boeken. Het zou zijn tweede zege zijn op het circuit Interlagos, nadat hij in 2019 de race ook al won. Verstappen heeft sowieso een paar bijzondere races gekend in São Paulo, zeker in de regen. Regen gaat er komend weekend op alle drie de dagen meer dan genoeg zijn.