Lars Leeftink

Dinsdag 8 november 2022 10:34 - Laatste update: 10:35

George Russell kon het afgelopen weekend in Las Vegas niet laten om Red Bull, Sergio Pérez en Max Verstappen in de maling te nemen. Tijdens het openingsevenement in de stad stonden beide coureurs met Lewis Hamilton klaar voor een interview, maar dit was met David Croft. Croft is tijdens raceweekenden werkzaam voor Sky Sports.

Tijdens de Grand Prix van Mexico City van anderhalve week geleden besloot Red Bull als geheel Sky Sports te boycotten omdat Ted Kravitz namens Sky Sports een paar controversiële uitspraken had gedaan. Dit ging onder meer over het kampioenschap van Verstappen in 2021. Het hele team van Red Bull, inclusief Pérez en Verstappen, besloot vervolgens de rest van het weekend niet meer voor de camera's van Sky Sports te verschijnen. Komend weekend tijdens de Grand Prix van São Paulo in Brazilië stopt Red Bull met het boycot.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton verliest het overzicht tijdens Las Vegas-demonstratie en tikt de muur aan

Las Vegas

Russell kon het tijdens het evenement, toen Pérez, Hamilton en Russell geïnterviewd werden door Croft, niet laten om even te vragen of Croft wel vragen mag stellen aan Pérez. Dit is te zien in een video die op Twitter verscheen. "Mag je wel vragen stellen aan Red Bull-coureurs?" Het levert een paar ongemakkelijke glimlachen op, omdat Croft commentator is bij Sky Sports. Zijn reactie: "Ik heb speciale toestemming vanavond, begin niet met me. Mag je antwoorden (Pérez)?" Waarop Pérez om zich heen kijkt en kort maar krachtig reageert: "Ze zijn niet hier."

Opening

Het interview met de drie coureurs was onderdeel van de spectaculaire opening in Las Vegas afgelopen weekend. Hamilton, Pérez en Russell mochten op de strip in Las Vegas, waar ook de race volgend jaar verreden wordt, donuts maken en hun auto laten zien aan de fans. Hamilton raakte daarbij even de controle kwijt en raakte licht de muur. Bij Pérez en Russell ging het wel volgens plan. Vanaf volgend seizoen staat de Grand Prix van Las Vegas de komende jaren op het programma, als derde race in de Verenigde Staten.