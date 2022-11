Ian Parkes & Lars Leeftink

Maandag 31 oktober 2022 08:05 - Laatste update: 10:17

Christian Horner heeft onthuld dat Red Bull's boycot van Sky Sports F1 en zijn Duitse en Italiaanse edities te wijten was aan "denigrerende" opmerkingen richting Max Verstappen en zijn kampioenschap in 2021.

Sky Sports F1 had geen contact met Red Bull tijdens de Grand Prix van Mexico City, waarbij Horner zichzelf niet beschikbaar stelde voor zijn gebruikelijke interviews na de sessie. Noch Verstappen noch Sergio Perez boden zich bij de media pen aan voor de camera's van Sky Sports. Met een gedetailleerde beschrijving van de redenen voor de afwijzing, legde Horner na de race de situatie uit: "We zijn teleurgesteld door een reeks denigrerende opmerkingen die bij Sky Sports zijn gemaakt, dus we dachten dat we dit weekend gewoon een pauze zouden nemen en dat het Sky geen kwaad zou doen. Er moet een balans zijn in commentaar. Een deel van het commentaar is uitstekend, maar bij sommige stukken wordt te veel sensatie gemaakt. We staan daarom als team samen."

Niet alleen

Volgens Horner gaat het niet alleen om de Britse variant van Sky Sports. Ook de andere versies doen mee met de manier van berichtgeving waar Horner en Red Bull niet blij mee zijn. "Het is niet alleen Sky UK, het is op alle Sky-kanalen geweest - Italië, Duitsland. Het was alleen voor dit weekend, maar het was om ons ongenoegen te laten blijken over enkele van de minder onpartijdige opmerkingen of beschuldigingen die soms worden geuit waardoor tv steeds sensationeler wordt."

Brazilië

Het is duidelijk dat de ontevredenheid van Red Bull gedurende het seizoen is toegenomen, met constante verwijzingen naar de controversiële seizoensfinale van Abu Dhabi vorig jaar. Verstappen claimde tijdens die race zijn eerste titel na een bittere strijd met Lewis Hamilton, na de controversiële late safety car. Gevraagd naar de specifieke aanleiding voor de boycot, bevestigde Horner: "Het gaat om opmerkingen die in Austin naar voren zijn gebracht." Het zou gerelateerd zijn aan een dialoog van verslaggever Ted Kravitz, die tweemaal zei dat Hamilton werd "beroofd" van de titel vorig jaar.

Einde boycot

Over wanneer de boycot zou eindigen, antwoordde Horner: "De volgende race zal alles weer gewoon worden hervat. Maar we wilden gewoon een boodschap brengen en zeggen dat dit soort dingen niet acceptabel zijn. Als een team staan we samen en zijn we verenigd. Beschuldigingen dat het kampioenschap wordt beroofd, vinden we geen onpartijdig commentaar, dus dat is duidelijk iets dat we op geen enkele manier eerlijk of evenwichtig vinden. Max was er erg overstuur over en als team steunen we hem volledig. Wij zijn er namelijk evenzeer overstuur over. Dus als team heb ik de beslissing genomen om een weekend vrij te nemen van Sky Sports. Red Bull is soms een goedkoop doelwit. Er zijn in de loop van het jaar een paar problemen geweest die we hebben aangepakt, maar wat ons betreft hebben we onze onvrede uitgesproken en dat is het dan."