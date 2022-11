Jan Bolscher

Maandag 31 oktober 2022 06:58

Max Verstappen heeft zich uitgesproken over de Sky Sports-boycot. De tweevoudig wereldkampioen en zijn team stonden de televisieploeg in Mexico niet te woord vanwege een aantal denigrerende uitspraken. In het bijzonder van verslaggever Ted Kravitz.

Sky Sports is de grootste televisieploeg in de Formule 1-paddock, met een Britse, Duitse en Italiaanse tak. Met name de Britse tak lijkt het soms op Verstappen gemunt te hebben. Vooral als de rivaliteit met Lewis Hamilton het onderwerp van gesprek is. Zo deed Kravitz tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten een aantal denigrerende uitspraken, waarbij hij naar de Nederlander verwees als "that guy." Ook vertelde hij dat Hamilton door Verstappen van zijn achtste wereldtitel was beroofd, doelend op de ontknoping in Abu Dhabi afgelopen seizoen.

De druppel

Uit navraag van GPFans bij Red Bull Racing bleek dat de boycot niet een direct gevolg was van deze uitspraken, maar dat dit wel de druppel was die de emmer deed overlopen. In navolging van Verstappen besloten daarom ook de andere teamleden, waaronder teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko, om geen van de Sky Sports-takken te woord te staan in Mexico. Marko had bijvoorbeeld een gesprek met Sky Deutschland gepland staan, maar heeft deze afgezegd.

Reactie Verstappen

Na afloop van de race gaf Verstappen wat meer tekst en uitleg: "Dit hele jaar wordt er al gestookt en zijn ze niet respectvol. Met name één persoon in het bijzonder", doelde de Limburger vermoedelijk op Kravitz. "Op een gegeven moment is het genoeg en accepteer ik het niet meer. Je kunt niet in het verleden blijven leven, je moet verder gaan. De sfeer op social media is giftig en zo maak je het alleen maar erger." Een duidelijk statement van de 25-jarige Limburger.