Jan Bolscher

Zondag 30 oktober 2022 23:58

Helmut Marko spreekt na afloop van de Grand Prix van Mexico van "opnieuw een fenomenaal optreden" van Max Verstappen en Sergio Pérez, maar daarnaast hoorde de Red Bull Racing-topman een interessante discussie op de boordradio van Mercedes.

Verstappen heeft na een dominant optreden in Mexico zijn veertiende overwinning van het jaar achter zijn naam gezet, en verbreek daarmee het record voor de meeste overwinningen in één seizoen. Teammaat Sergio Pérez kwam als derde over de streep, en daarmee heeft Red Bull Racing opnieuw een succesvol weekend afgewerkt. Marko is dan ook tevreden: "Het was opnieuw een fenomenaal optreden, maar ook als team hebben we de juiste beslissing genomen door op de softs te beginnen", klinkt het tegenover Viaplay.

Berekend risico

De Oostenrijker vervolgt: "Het was een beetje een risico, maar uiteindelijk betaalde het zich uit. We hadden geen problemen op de mediums. Toen Max Hamilton uit de slipstream kreeg was hij in controle. Het was geen makkelijke race, maar ook niet de moeilijkste voor hem. We hebben nog twee races te gaan, ik hoorde dat we een record te pakken hebben voor de meeste overwinningen in één seizoen, dus Max staat nu bovenaan. Ik denk dat hij daar blijft, maar het is onze intentie om die overwinningen verder op te laten lopen."

Boordradio Hamilton

Gevraagd naar of een éénstopper het originele plan was, klinkt het: "Je moet altijd een plan B hebben, maar gisteravond regende het best wel hard. We wisten niet hoe hoog de degradatie zou liggen, maar toen we zagen hoe goed de zachte band het volhield twijfelden we er niet meer aan dat we het einde [op de mediums, red.] zouden halen. Het was een interessant gesprek op de radio tussen Hamilton en zijn team. Zij dachten dat we nog een keer moesten stoppen, maar dat cadeautje hebben we ze niet gegeven", besluit de man uit Graz.