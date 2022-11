Vincent Bruins

Zondag 6 november 2022 07:46 - Laatste update: 13:02

Max Verstappen behaalt ontzettend veel punten dit seizoen, maar daar zit wel een nadeel aan vast. Om als coureur je superlicentie te vernieuwen, moet je daarvoor betalen. Dat bedrag wordt bepaald door het aantal punten dat je scoort. De Nederlander is daarmee op weg naar een recordbedrag van meer dan een miljoen euro.

Verstappen heeft naast een record aantal overwinningen in een seizoen met veertien ook het record voor de meeste punten in een seizoen in handen. De tweevoudig wereldkampioen heeft tot nu toe 416 punten op zak. Aan de hand van een formule wordt bepaald hoeveel een coureur moet betalen om zijn superlicentie te vernieuwen, waarbij degenen met de meeste punten ook het meest moeten betalen.

Mosley

In 2008 kwam toenmalig FIA-president Max Mosley met een verhoging van de prijs voor een superlicentie. De vaste prijs werd zes keer zo hoog en de prijs per verdiende punt werd vier en een half keer zo hoog. Er is sinds die tijd geen nieuws naar buitengekomen dat deze prijzen zijn veranderd, dus gaan we ervanuit dat de vaste prijs nog steeds €10.400 is en de prijs per verdiende punt €2.100. Dat betekent dat Verstappen €884.000 moet betalen, als hij geen punten scoort in São Paulo en Abu Dhabi.

Meer dan miljoen euro

Met hoe goed het seizoen van de Red Bull Racing-coureur verloopt, is het zeker niet gek om te bedenken dat de Nederlander de Grands Prix op Interlagos en Yas Marina ook zal winnen. Stel Verstappen doet dat met de snelste ronde naast een zege in de Sprint in Brazilië, dan komt hij terecht op 476 punten. Het bedrag om zijn superlicentie te vernieuwen komt dan te staan op €1.010.000, dus iets meer dan een miljoen euro.