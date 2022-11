Brian Van Hinthum

Het leven van Nyck de Vries is de afgelopen maanden behoorlijk op zijn kop gezet. De Nederlander is binnen een behoorlijk korte tijd ineens een Formule 1-coureur geworden en mag dan ook trots melden dat hij volgend jaar op de grid staat. Het heeft wel het één en ander veranderd in het leven van de Friese coureur.

Enkele maanden geleden had De Vries vermoedelijk in zijn stoutste dromen verwacht om volgend jaar volwaardig Formule 1-coureur te zijn, maar de afgelopen tijd is zijn carrière in een ongekende stroomversnelling terechtgekomen. De 27-jarige coureur kreeg tijdens de Grand Prix van Italië de uitgelezen kans om zijn kunsten aan de wereld te vertonen toen bleek dat Alex Albon wegens medische redenen verstek moest laten gaan tijdens het raceweekend op Monza. Die pakte hij dus - zoals bekend - met beide handen aan en inmiddels mag hij zich vanaf volgend seizoen AlphaTauri-coureur noemen.

Beveiliging

"Sinds Monza is er wel wat veranderd", citeert Motorsport.com de man uit Sneek. "Gisteravond werd ik bijna belaagd bij mijn hotel en vanochtend hebben ze zelfs beveiliging moeten inschakelen. Het is geweldig dat iedereen zo enthousiast is maar ik voel me slecht als ik erbij weg moet rennen en niet iedereen wat tijd kan geven. Het is een lastige balans. Zodra je één iemand zijn zin geeft, is het hek van de dam", vertelt hij over het omgaan met de fans. "Dit hele circus verandert je vrijheid wel een beetje. Maar aan de andere kant ben ik nog steeds mezelf, zoals ik al 27 jaar mezelf ben.”

Besef

De hele aandacht en het soort mensen verschillen ook wel weer per land. "In Japan zijn ze heel beleefd en respectvol. Daar wachten ze hun kans rustig af. Hier is het gewoon full attack", doelt hij op Mexico. "Ik leef mijn droom. Dit is waar ik mijn hele leven voor heb gewerkt. Hier geniet ik van, natuurlijk. Dit is waar ik alles voor heb gedaan. Het besef wat er allemaal is gebeurd en wat er nog allemaal gaat gebeuren is er wel, maar zal tijdens de wintermaanden misschien nog wel meer komen", besluit hij trots.