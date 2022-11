Brian Van Hinthum

Valtteri Bottas gaat na zijn late afzegging van afgelopen jaar de komende editie van de Race of Champions tóch acte de presence geven. De Finse coureur moest vorige jubileumeditie op het laatste moment verstek laten gaan, maar is blij dit jaar een team te mogen vormen met landgenoot Mika Hakkinen.

De Race of Champions, kortweg ROC, is een evenement waaraan doorgaans grote coureurs uit verschillende klassen in de motorsport deelnemen. Denk aan namen als Tom Kristensen (Le Mans), Jimmy Johnson (NASCAR) en Josef Newgarden (IndyCar). Sebastian Vettel deed vorig jaar alweer voor de tiende keer mee aan het evenement. De viervoudig wereldkampioen is in het verleden ook tijdens de ROC zeer succesvol geweest, met een zeer knappe streak van zes overwinningen tussen 2007 en 2012, samen met Mick Schumacher's vader: Michael Schumacher.

Team Finland

Tijdens de jubileumeditie van vorig jaar werd er flink uitgepakt door de organisatie. De race werd namelijk gereden worden op een speciale sneeuwbaan. Dat leek koren op de molen voor de in Finland geboren Bottas, maar de Alfa Romeo-coureur moest op het laatste moment verstek laten gaan wegens 'andere verplichtingen'. Dit jaar wil de Fin het echter goedmaken en heeft hij opnieuw de toezegging gedaan om mee te rijden in het goed bekeken evenement. Hij vormt samen met Hakkinen Team Finland tijdens de race in januari.

Reactie Bottas

De vijfvoudig Grand Prix-winnaar in de Formule 1 is blij dat hij dit keer tóch de kans krijgt om te debuteren in de Race of Champions. "Ik kijk er echt naar uit om eindelijk mijn debuut tijdens de Race of Champions te maken. Ik heb het evenement jarenlang gevolgd op tv en kwam vorig jaar zo dichtbij aan deelname. Helaas moest ik op het laatste moment afhaken. Het was zwaar om iedereen zoveel plezier te zien hebben met het besturen van de auto's op het sneeuw en ijs in Zweden. Ik ben dus blij dat ik erbij kan zijn in Pite Havsbad in Januari. Daarnaast ben ik enorm blij om een team te vormen met Mika. We zijn goede vrienden geworden door de jaren heen, dus dat wordt speciaal."