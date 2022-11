Ian Parkes & Brian van Hinthum

De hele budgetcap-soap heeft de nodige schade aangericht bij het team van Red Bull Racing. Christian Horner is nog niet vergeten hoe de rivaliserende teams in Singapore de aanval kozen, ondanks dat er nog weinig bekend was over de stand van zaken. De Brit geeft aan dat men nog altijd verwacht dat er actie volgt.

Na de Grand Prix van Japan bleek dat Red Bull Racing inderdaad schuldig bevonden werd aan het overschrijden van het budgetplafond in 2021, al gaat het om relatief kleine bedragen van ruim minder dan vijf procent. Na het weekend in Japan is de FIA gaan onderzoeken wat voor straf passend zou zijn en inmiddels zou er bij Red Bull een voorstel voor een straf op de mat hebben gelegen. Daarmee is Red Bull op hun beurt in Mexico akkoord gegaan en de renstal krijgt naast een geldboete ook nog te maken met vermindering in de windtunnel.

Wijzende vingers

Zoals gezegd, ging het uiteindelijk om een relatief klein bedrag dat uiteindelijk neerkwam op minder dan twee miljoen dollar. Dat was uiteindelijk veel minder dan de bedragen waar de rivaliserende teams in Singapore vanuit gingen. Het feit dat er in Singapore zo hard ten strijde werd getrokken tegen de Oostenrijkse renstal, zonder dat er officieel feiten op tafel lagen, wringt nog altijd in het Milton Keynes-kamp. Met name Zak Brown en Toto Wolff van McLaren en Mercedes gingen hard in de aanval.

Horner eist antwoorden

Dat is Horner nog niet vergeten. Er wordt ook op meerdere manieren gesproken over een mogelijk lek en Horner is dan ook nog niet van plan om de hele zaak nu meteen te laten rusten. "De beschuldigingen die in Singapore gedaan werden waren heel verontrustend voor het hele team, onze partners en iedereen die wat te maken heeft met Red Bull. Elke vorm van lekken is enorm zorgwekkend dus we verwachten dat er gehandeld gaat worden." Daarbij weigert Horner met de beschuldigende vinger te wijzen naar Shaila-Ann Rao, voormalig rechterhand van Wolff bij Mercedes en momenteel actief als interim FIA secretary general for motorsport. "Ik bevind me niet in de positie om daarover te praten."