Jeen Grievink

Dinsdag 1 november 2022 09:23 - Laatste update: 09:28

Er lijkt maar geen maat te staan op Max Verstappen. Niet alleen op de baan verbreekt hij record na record, maar ook daarbuiten. De Red Bull-coureur is op 25-jarige leeftijd de jongste binnenkomer ooit in de Quote 500, een lijst met de vijfhonderd meest vermogende Nederlanders.

Het gaat Verstappen voor de wind de laatste tijd. Naast twee opeenvolgende wereldtitels, veroverde hij ook meerdere records. Zo pakte hij de meeste overwinningen tijdens een Formule 1-seizoen ooit en stootte hij ook Lewis Hamilton van de troon als de coureur die de meeste punten ooit wist te pakken tijdens een racejaar. Er lijkt geen maat te staan op de Limburgse coureur en dat legt hem dan ook absoluut geen windeieren. Verstappen strijkt een astronomisch salaris op bij Red Bull Racing en ziet zijn bankrekening daarnaast verder gespekt worden door allerlei bonussen en sponsorovereenkomsten. Dit levert hem nu een plekje op in de lijst van de aller-allerrijkste Nederlanders: de Quote 500.

Verstappen jongste nieuwkomer ooit in Quote 500

De Quote 500 is een lijst van de vijfhonderd meest vermogende Nederlanders, samengesteld door zakenblad Quote. Het is een enorme opgave om in deze lijst te komen, want een vermogen van minimaal 120 miljoen euro is een vereiste. Dat Verstappen nu een plekje in deze lijst heeft bemachtigd, is extra knap omdat het minimale vermogen vorig jaar nog op 10 miljoen euro minder was vastgepind. Daarnaast heeft Verstappen opnieuw - ditmaal buiten de baan - een record verbroken. Hij is met zijn 25 jaar de jongste nieuwkomer ooit in de lijst. De tweevoudig Formule 1-kampioen staat op de laatste plaats van de Quote 500.

Vermogen Max Verstappen in 2022

Omdat er een minimaal vermogen van 120 miljoen euro vereist is en Verstappen op de laatste plaats is binnengekomen in de Quote 500, is de rekensom omtrent zijn vermogen snel gemaakt. Dit zal dus om en nabij de 120 miljoen euro schommelen. Niet slecht voor iemand die op 30 september jongstleden pas zijn 25ste verjaardag vierde. Bij Red Bull Racing verdient Verstappen naar verluidt een jaarsalaris tussen de 40 en 50 miljoen euro. Met dit inkomen was hij al de best betaalde Nederlandse sporter aller tijden.