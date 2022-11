Jeen Grievink

Maandag 31 oktober 2022 00:08 - Laatste update: 00:08

Ferrari was aan het begin van het seizoen nog de grote favoriet voor de titel, maar is inmiddels ver teruggezakt. Het is alweer een tijdje geleden dat de Scuderia serieus meedeed om de overwinning en volgens Paul di Resta zijn zij dan ook voorbijgestreefd door Mercedes.

Charles Leclerc leek de gedoodverfde rivaal te worden van Max Verstappen dit seizoen, maar niets bleek uiteindelijk minder waar. Sinds ongeveer de zomerstop is Ferrari ver teruggevallen, vooral op de zondag. Dit stelde Red Bull in staat om ruim voor het einde beide kampioenschappen veilig te stellen. Volgens Di Resta is het ook niet meer Ferrari waar Red Bull naar moet kijken, maar Mercedes. Waar de Italianen vooral bergafwaarts lijken te gaan, daar heeft Mercedes de weg naar boven gevonden. In Mexico kwamen Lewis Hamilton en George Russell als respectievelijk tweede en vierde over de finish, voor de beide Ferrrari's.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes nu voornaamste concurrent Red Bull

Ferrari kwam er niet aan te pas in Mexico. Ze hadden niet de racepace om zich te mengen in de strijd tussen Red Bull en Mercedes. Di Resta maakt zich dan ook zorgen om het team uit Maranello. "Ik vrees voor Ferrari, want sinds juli hebben ze niet echt een kans meer gehad om een race te winnen", zo vertelt hij bij de microfoon van Sky Sports. Na de Grand Prix van Mexico weet hij het dan ook zeker: niet Ferrari, maar Mercedes is nu het tweede team op de grid. "Ferrari ligt eruit en Mercedes heeft ze gepakt. Ze zijn redelijk makkelijk voorbijgestreefd", zo concludeert de Brit.

OOK INTERESSANT: Verstappen wint en pakt record in Mexico: "De start hielp voor de rest van de race"

Di Resta vreest voor ontwikkelingspad Ferrari

Vooral op de zondagen komt Ferrari er niet meer aan te pas volgens Di Resta. "Mercedes heeft ze absoluut ingehaald op de zondag. Op zaterdag denk ik dat ze (Ferrari, red.) het er nog steeds uit kunnen halen, maar ik vrees een beetje voor het ontwikkelingspad dat Ferrari is ingeslagen. Of ze zijn vroeg gestopt (met ontwikkelen, red.) toen ze zich realiseerden dat de titel buiten bereik was."