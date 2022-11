Verstappen wint en pakt record in Mexico: "De start hielp voor de rest van de race"

Jeen Grievink

Zondag 30 oktober 2022 22:53 - Laatste update: 22:58

Max Verstappen kende een glansrijk optreden tijdens de Grand van Mexico en kwam als winnaar over de streep. Met zijn overwinning pakte hij ook het record van meeste overwinningen in één seizoen. Verstappen was na afloop dan ook uitermate tevreden met het resultaat.

Verstappen begon de race vanaf pole position en kende een goede start. Hij wist de leiding te behouden, maar zag hoe Lewis Hamilton in zijn spiegels bleef opduiken. Op de medium band had Mercedes een goede racepace, maar toen de Zilverpijlen overstapten naar de harde band, was het gedaan met de druk richting Verstappen - en ook vanuit George Russell naar Sergio Pérez. Verstappen kon een comfortabel gat creëren en zijn banden managen. Met een ruime voorsprong kwam hij als winnaar over de streep en pakte hij het record van de coureur met de meeste overwinningen tijdens één Formule 1-seizoen.

Start belangrijk voor Verstappen

Na afloop verscheen Verstappen met een grote glimlach bij de gridinterviews. Op de vraag of de start belangrijk was, antwoordde Verstappen bevestigend. "Ja, de start hielp me veel voor de rest van de race", zo zegt hij. "We stonden op een andere strategie dan de auto's om ons heen." Red Bull koos uiteindelijk voor een éénstopper, waardoor Verstappen de wedstrijd uit moest rijden op de medium band. "We moesten op onze banden letten, want de stint op de mediums was erg lang", aldus de regerend wereldkampioen.

Verstappen pakt record in Mexico

De sfeer op de tribunes was uitzinnig. Naast een enorme steun voor Pérez, genoot ook Verstappen de gunfactor van de Mexicaanse fans. "De sfeer hier is ongelooflijk, we houden ervan om hier te komen", zo zei de Limburger, die vervolgens nog geconfronteerd werd met het behalen van het record. "Het is een waanzinnig jaar geweest tot nu toe. We genieten ervan en proberen dit vol te houden", zo besloot Verstappen.