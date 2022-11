Jeen Grievink

Zondag 30 oktober 2022 22:40 - Laatste update: 22:47

Max Verstappen heeft ook de Grand Prix van Mexico weten te winnen. De Nederlander rekende succesvol af met Lewis Hamilton, die op de harde band geen vuist meer kon maken tegen de Red Bull. Het podium werd compleet gemaakt door 'thuisrijder' Sergio Pérez. Yuki Tsunoda en Fernando Alonso vielen uit.

Onder zonnige omstandigheden ging de race van start, met Verstappen op pole. De regerend wereldkampioen kende op de rode band een goede start en wist de leiding te behouden. Achter zich zag hij Hamilton en Pérez een plekje opschuiven ten koste van Russell. De beide Ferrari's sloten aan op plek vijf en zes. Hamilton, gestart op de mediums, wist in de openingsfase in het spoor van Verstappen te blijven en dus was het oppassen geblazen voor Red Bull. Dat gold ook voor Alonso, die vanaf plek zeven Bottas in zijn nek voelde hijgen. Gasly ontving een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Stroll buiten de baan dwong middels een geforceerde inhaalactie.

Artikel gaat verder onder video

Eerste pitstops Red Bull en Mercedes

Hamilton slaagde er in de beginfase niet in een aanval te plaatsen bij Verstappen. De Brit verloor langzaam tijd ten opzichte van de Red Bull en wist dat hij nog even geduld moest hebben. De banden van Verstappen - en ook Pérez - zouden namelijk sneller beginnen met slijten dan die van de beide Mercedessen. Pérez was echter de eerste van de kopgroep die in ronde 24 naar binnen dook voor een pitstop. Zijn stop verliep niet vlekkeloos en kostte hem vijf seconden. In de tussentijd begon Hamilton langzaam het gat richting Verstappen te dichten. Reden dus voor Red Bull om haar wereldkampioen ook naar binnen te halen. De Limburger wisselde ook naar de medium band.

Afwijkende bandenstrategie Mercedes

Het resulteerde in een tactisch steekspel tussen Red Bull en Mercedes, want de Zilverpijlen haalden even later Hamilton naar binnen voor een set van de harde band. Hiermee sorteerde ze voor op een éénstopper. Russell reed nog iets langer door, alvorens ook hij naar de harde band wisselde. Verstappen kwam zodoende weer terug aan de leiding en had halverwege de wedstrijd een gat van zeven seconden op Hamilton. Vlak achter de Brit zat Pérez, die aanstalten maakte om een aanval te gaan plaatsen voor de tweede plaats. Hamilton zette echter een tandje bij en hield de Mexicaan nog even achter zich. Toch klonken zowel Hamilton als Russell niet tevreden over de harde band. Dit stelde Mercedes voor een dilemma.

Tsunoda valt uit na touché van Ricciardo

De gevechten op de baan waren schaars, maar als ze al plaatsvonden was dit voornamelijk in het middenveld. Zo had Alpine het flink aan de stok met Alfa Romeo en werd er ook gevochten tussen Ricciardo en Tsunoda. Het resulteerde in een touché, waarbij laatstgenoemde het grootste slachtoffer werd. De schade aan de AlphaTauri was te groot om de race voort te zetten. Zuur voor Tsunoda, want de Japanner kon weinig doen aan het incident. Hij zag Ricciardo aan de binnenkant van de bocht naast hem verschijnen en werd aangetikt.

Mercedes kan geen vuist maken op harde band

De harde band bleek uiteindelijk niet de juiste keuze te zijn geweest voor Mercedes. Ze hadden gehoopt op een kantelpunt, waarbij zij het voordeel zouden hebben ten opzichte van de mediums van Verstappen en Pérez, maar dit moment kwam niet. Hierdoor kon Verstappen met een comfortabele voorsprong op Hamilton richting de overwinning rijden. Pérez wist op zijn beurt zonder al te veel problemen voor Russell te blijven en finishte als derde. Hierdoor kwam er een podiumplek voor de Mexicaan die zijn thuisrace reed.

Vlak voor het einde voltrok zich nog een drama voor Alonso. De Alpine van de Spanjaard gaf de geest. Er leek sprake te zijn van een motorprobleem. Zes ronden voor het einde viel hij stil, en dat resulteerde in een virtual safety car. Het veranderde echter weinig meer aan de einduitslag.

Verstappen wint op superieure wijze in Mexico

Verstappen kwam met een ruime voorsprong op Hamilton als winnaar over de finish. De Nederlander reed een superieure race. Pérez claimde de laatste trede op het podium door voor zijn eigen fans als derde te eindigen. De top tien werd compleet gemaakt door Russell, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Ocon, Norris en Bottas.