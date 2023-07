Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 juli 2023 20:20

Daniel Ricciardo is terug in de Formule 1. De Australische coureur krijgt voor het team van AlphaTauri de kans om zijn carrière op het hoogste niveau van de autosport nieuw leven in te blazen. Met het huidige niveau van de man uit Perth lijkt het niet mis te zitten, zo blijkt uit zijn rondetijden tijdens de Pirelli-tests in Silverstone.

Na tien races heeft het team van Red Bull genoeg gezien wat betreft Nyck de Vries en de 28-jarige coureur is na een teleurstellend begin van het seizoen zonder pardon aan de kant geschoven. De één zijn dood is de ander zijn brood en in dit geval is het Ricciardo die kan profiteren van de beslissing. De Australische coureur werd namelijk na zijn vertrek bij McLaren opgepikt door Red Bull als reservecoureur, waarbij hij voornamelijk ingezet werd voor marketingdoeleinden en werk in de simulator. Nu komt dan tóch ineens zijn kans om weer in te stappen op het hoogste niveau.

Artikel gaat verder onder video

Tevreden Horner

De vraag is natuurlijk hoe het met het niveau zit na een niet zo denderende samenwerking met McLaren. Christian Horner liet echter eerder al weten daar juist zeer tevreden over te zijn. "Het is geweldig om te zien dat Daniel niks van vorm heeft verloren sinds hij vertrokken is uit het racen. De stappen die hij in de simulator heeft gemaakt, vertalen zich nu naar het circuit. Zijn tijden met de bandentests zijn extreem competitief. Het was een zeer indrukwekkende prestatie en dus zijn we zeer benieuwd wat de rest van het seizoen gaat brengen met de uitleenbeurt aan Scuderia AlphaTauri."

Uitstekende tijden

Met de tijden waarop Horner doelt, lijkt inderdaad weinig mis te zijn geweest op Silverstone. Lawrence Barretto van Chanel 4 weet namelijk te onthullen dat zijn tijden gedurende de test 'zeer indrukwekkend' waren. Volgens verschillende bronnen klokte Ricciardo tijdens zijn eerste rit in de 2023-bolides dermate indrukwekkende tijden, dat zijn beste rondje zelfs goed genoeg geweest was voor een plek op de voorste startrij naast Max Verstappen voor de Grand Prix van afgelopen weekend. Een mentale tik richting het hoofd van Sergio Pérez, die na een wederom teleurstellende sessie niet verder kwam dan P16.