Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 juli 2023 18:08

Het grote nieuws op dinsdag was natuurlijk de coureurswissel tussen Nyck de Vries en Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, maar ook het stoeltje naast Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. Helmut Marko sprak in Silverstone namelijk met de manager van Lando Norris en zijn woorden zijn zeer positief.

Norris beleefde het afgelopen weekend in Silverstone natuurlijk een geweldige thuisrace voor het uitzinnige eigen publiek. Gewapend met upgrades, die als een trein lijken te lopen voor de formatie van Andreas Stella en Zak Brown, kwamen de oranje wagens als een duveltje uit een doosje bovendrijven op het Britse asfalt. Norris wist zondag als tweede over de streep te komen achter Max Verstappen en dat resultaat lijkt de interesse die Red Bull al lange tijd in de Brit gehad heeft weer aangewakkerd te hebben.

Lastige periode Pérez

Mark Berryman, de manager van Norris, werd tijdens het weekend van de tiende ronde van het wereldkampioenschap namelijk door de media gespot bij Red Bull waar hij in gesprek ging met Marko. Het onderonsje heeft natuurlijk voor de nodige geruchten over de tweede Red Bull-stoel gezorgd. Sergio Pérez weet op dit moment namelijk geen potten te breken en de Mexicaan beleeft een hoogst ongelukkige periode bij Oostenrijkse formatie. Zo kwam hij de afgelopen vijf Grands Prix niet door richting Q3 en dat knaagt bij de Red Bull-directie.

Goede vrienden

Een mogelijk alternatief voor Pérez zou natuurlijk de zeer gewilde Norris zijn en na afloop van Marko's gesprek met manager Berryman steekt hij zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Hij heeft een contract met McLaren tot en met 2025, maar onder de jonge coureurs is hij met afstand de beste", vertelt hij aan Kleine Zeitung. "Zijn jeugdige aard zou daarnaast het beste bij Red Bull passen." De Oostenrijker geeft toe dat er 'intensieve gesprekken' in het verleden hebben plaatsgevonden en het contact nog altijd warm is. "Het is geen geheim dat Max en hij goede vrienden zijn", besluit hij mysterieus.