Vincent Bruins

Dinsdag 11 juli 2023 16:17 - Laatste update: 16:29

Deze week staan op dinsdag en woensdag tests op Silverstone, waar afgelopen weekend nog de Britse Grand Prix werd verreden, op het programma. De Formule 1-teams proberen de Pirelli-banden uit zonder bandenwarmers. Daarnaast staat op de planning dat de spatborden worden getest. Voor Daniel Ricciardo is de eerste testdag niet vlekkeloos verlopen.

Pirelli zou als onderdeel van een strategie om de Formule 1 duurzamer te maken, graag zien dat de bandenwarmers uit de koningsklasse verdwijnen. De Italiaanse fabrikant is daarom bezig geweest met het ontwikkelen van banden die niet op voorhand opgewarmd hoeven te worden. Er is op Circuit de Barcelona-Catalunya na de Grand Prix van Spanje al mee getest, maar nu dus ook op de baan in Northamptonshire. Mario Isola, directeur motorsport van Pirelli, kon tegenover GPFans bevestigen dat er nog meer tests op de planning staan, maar dat de Formule 1-commissie deze week, na de test op Silverstone, al een beslissing zou nemen over een mogelijk verbod op bandenwarmers.

Ricciardo gaat in de rondte

Veel ogen zijn momenteel gericht op Ricciardo. Eerder op deze dinsdag meldden meerdere bronnen dat de Australiër zijn terugkeer zal maken als coureur bij AlphaTauri om per direct Nyck de Vries te vervangen voor de Grand Prix van Hongarije. Hij is momenteel reservecoureur bij Red Bull Racing en mocht vandaag voor het eerst achter het stuur kruipen van de RB19-bolide. De 34-jarige uit Perth liep echter wel tegen problemen aan. Hij spinde in Luffield, zoals hier goed te zien is. Het is toevallig dezelfde bocht waar De Vries al spinde in Vrije Training 1 van de Britse Grand Prix.

Problemen bij Haas

Ook Haas is aanwezig op Silverstone, maar eveneens voor de Amerikaanse renstal verliep de eerste testdag niet vlekkeloos. Nico Hülkenberg kwam in actie, maar zijn VF-23 is in de pitstraat teruggekomen achterop een vrachtwagen. Of de Duitser ook gespind is of wellicht een motorprobleem had, is nog niet bekend.