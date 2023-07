Jeen Grievink

Dinsdag 11 juli 2023 16:02 - Laatste update: 16:12

Nyck de Vries krijgt nauwelijks de tijd om z'n spullen bij elkaar te rapen bij AlphaTauri. De Nederlander werd vandaag uit zijn stoeltje gezet door de juniorenformatie en zal volgens Formule 1-journalist Erik van Haren al volgende week worden vervangen door Daniel Ricciardo. AlphaTauri en Ricciardo hebben dus slechts een korte periode om zich voor te bereiden.

De officiële bevestiging van het ontslag van De Vries én de aanstelling van Ricciardo laat nog op zich wachten, maar in de tussentijd wordt er op de achtergrond al hard gewerkt om de man uit Perth gereed te krijgen voor het raceweekend in Hongarije, dat volgende week op het programma staat in de Formule 1. Ricciardo zal namelijk per direct het stuur van de AT04 overnemen van De Vries, zo meldt Van Haren op zijn Twitter-account. "Nyck de Vries per direct weggestuurd bij AlphaTauri. Daniel Ricciardo vervangt hem volgende week al in Hongarije. Avontuur De Vries bij zusterteam Red Bull heeft dus slechts tien races geduurd", aldus het bericht.

Ricciardo werkt vandaag bandentest af op Silverstone

Ricciardo werkt vandaag namens Red Bull Racing een bandentest af op het circuit van Silverstone. Deze test kon voor de Australiër op geen beter moment komen, want dit geeft hem nu de gelegenheid zichzelf alvast een beetje warm te draaien voor volgende week, zij het in een andere auto. Ricciardo rijdt vandaag op Silverstone namelijk met de RB19, de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Ricciardo op 21 juli voor het eerst in actie met AT04

Op 21 juli om 13:30 uur kunnen we Ricciardo voor het eerst in actie zien in de AT04 van AlphaTauri, want dan staat de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring op het programma.

