Max Verstappen pakte pole position voor de Britse Grand Prix afgelopen weekend, maar bij de start van de wedstrijd verloor hij de leiding aan Lando Norris. In de openingsronde kwam hij vervolgens onder druk te staan van de andere McLaren van Oscar Piastri. Toen de Australische rookie poogde hem daar in te halen, hoopte de Red Bull-coureur dat het niet weer in tranen zou eindigen, zoals in 2021. Gelukkig werd die nachtmerrie niet de realiteit. Helmut Marko was dan ook opgelucht dat het niet Lewis Hamilton was die zich naast Verstappen op de eerste startrij had gekwalificeerd.

Twee jaar geleden stond Verstappen ook al op pole position op Silverstone en streed toen met Hamilton, die vanaf P2 de race aanving, om de eerste plek. De twee aardsrivalen raakten elkaar, nadat de Mercedes-coureur de apex miste in Copse. De Nederlander schoot met hoge snelheid van de baan wat resulteerde in een flinke crash met een impact van maar liefst 51G. Hamilton schreef de Britse Grand Prix van 2021 op zijn naam, ondanks een straf nadat de stewards hem als de verantwoordelijke zagen voor het incident.

Krankzinnige start

In de cooldown room bespraken Verstappen en Norris, die afgelopen zondag in de tiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap eerste en tweede werden, respectievelijk, de race en met name de openingsronde. "Wat rot dat de Safety Car het verpest heeft. Anders waren we P2 en P3," wees Norris eerst naar het feit dat zijn ploegmaat Piastri het laatste plekje op het podium had verloren aan Hamilton door een ongelukkig getimede neutralisatie. "Oscar had een krankzinnige start. Hij had mij zo in kunnen halen." Verstappen reageerde: "Ik ging zij-aan-zij met Piastri bij het insturen voor Copse. Ik zei tegen mezelf 'geen onderstuur, alsjeblieft, geen onderstuur'," aldus de kampioenschapsleider, terugdenkend aan de crash van twee jaar geleden.

Geen goede herinneringen

"Ik had niet verwacht dat de twee McLarens zo dicht bij ons zouden staan," vertelde Marko, de hoofdadviseur van Red Bull, tegenover de Krone Zeitung. "We overwogen zelfs om niet meer naar buiten te gaan om banden te sparen voor de race. Godzijdank hebben we dat niet gedaan. Maar aan de andere kant zijn we blij dat Lewis Hamilton niet naast ons staat," concludeerde de Oostenrijker na de kwalificatie. "Dat stelt ons gerust. Want dat roept geen goede herinneringen op."