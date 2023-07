Remy Ramjiawan

Maandag 10 juli 2023 18:37 - Laatste update: 18:45

Volgens Formule 1-coryfee Peter Windsor was de overwinning van Max Verstappen in Groot-Brittannië er eentje waar de Nederlander er voor moest werken. Hoewel het er misschien vanaf de buitenkant allemaal wat makkelijk uitzag, stond de Limburger toch flink onder druk van de McLarens.

Het hele weekend in Groot-Brittannië was de snelheid van McLaren al te bespeuren. Toch werd er rekening gehouden met een grote overmacht van Red Bull Racing en dan met name Verstappen. Dat viel achteraf allemaal wel mee, want de Nederlander wist met twee tienden voorsprong de pole position te pakken. Tijdens de race kwam Verstappen als eerste over de streep, maar ook ditmaal zat Lando Norris op slechts 3,7 seconden achterstand.

RB19 niet in optimale werkvenster

Winsor geeft op zijn YouTube-kanaal zijn ongezouten mening over de Britse Grand Prix en wijst naar een Verstappen die toch wel echt onder druk stond. "Het is vrij makkelijk om de prestatie van Verstappen te onderschatten en om niet te zien hoe goed hij het eigenlijk heeft gedaan. De auto zat niet in het optimale werkvenster, daar waar dit normaal gesproken wel zo is. Max moest daarom veel meer de limiet op zoeken en ervoor zorgen dat het allemaal goed bleef gaan", legt de Brit uit.

DRS breken

Verstappen gaf na de wedstrijd ook aan dat het erg lastig was om de DRS van Norris te breken, toen hij eenmaal op kop lag en daar wijst Windsor ook naar. "Hij had het op de mediumbanden al erg moeilijk. Daarna veroverde hij de koppositie, maar het was niet makkelijk om een gat te trekken en dan sta je immens onder druk", aldus Windsor.