Maandag 10 juli 2023 17:59 - Laatste update: 18:04

Volgens dr. Helmut Marko had de race op Silverstone niet veel langer moeten duren, want anders was de overwinning van Max Verstappen misschien wel in gevaar gekomen. De Nederlander reed in de slotfase op de zachtste compound rond en daar waren toch wel serieuze oververhittingsproblemen.

Norris was tijdens de eindfase op Silverstone wat cynisch op de boordradio toen hij hoorde dat Hamilton op rood stond, maar ook Verstappen. Hij werd zelf op de harde compound gezet en dat maakte hem een makkelijke prooi. Toch kon Hamilton vanaf P3 slechts enkele ronden bijblijven, totdat de harde band in werking kwam. Marko is maar al te blij dat de race niet veel langer duurde, want Verstappen had dezelfde problemen als de zevenvoudig kampioen.

Gevaar van McLaren

McLaren kwam afgelopen weekend goed voor de dag. Niet alleen tijdens de kwalificatie kon het team goed bijblijven, ook in de race viel het team niet ver terug. De laatste safety car-periode kwam wat ongelukkig uit voor Oscar Piastri, die lang op weg was naar het podium. De Australiër gaf na de race aan dat hij vooral trots is op het feit dat McLaren op eigen kracht het gevecht aan kon gaan met Mercedes.

Bandenkeuze

George Russell liet tijdens de race zien dat de softbanden langer meegingen, dan eerder was voorspeld. Het was dan ook voor Red Bull de bevestiging om Verstappen tijdens de safety car ook op de rode band te zetten. Norris was niet blij dat hij als enige van de top drie op wit stond, maar Marko onthult bij Auto Motor und Sport, dat dit eigenlijk wel de juiste keuze was. "De [zachte] banden raakten oververhit. Niet zo erg als bij Hamilton. Maar als de race vijf ronden langer had geduurd, dan had Norris ons ingehaald", aldus Marko.