Vincent Bruins

Maandag 10 juli 2023 15:45 - Laatste update: 15:56

Max Verstappen schreef afgelopen zondag de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam. Al reed hij relatief onbedreigd naar zijn achtste zege van het seizoen en zijn zesde op rij, toch meldde hij een probleempje richting Red Bull Racing via de boardradio. Lewis Hamilton legde echter lachend uit waarom het toch geen serieus probleem was voor de Nederlander.

Verstappen ving de wedstrijd op Silverstone aan vanaf pole position, maar verloor bij het doven van de lichten de leiding aan Lando Norris. Vier ronden later haalde hij de McLaren weer in en en won uiteindelijk met een extra puntje voor de snelste ronde. Achter Norris wist Hamilton de andere McLaren van Oscar Piastri te verslaan, mede dankzij een voor de Mercedes-coureur goed getimede Safety Car.

F-woord

Middenin de race zei Verstappen over de boardradio dat zijn RB19-bolide naar bepaalde kanten aan het trekken was en dat het gek voelde. Red Bull reageerde dat het windstoten waren. "Nee, het was niet iets heel serieus, maar het is wel iets wat ik graag aan het team meldt," aldus de kampioenschapsleider over het probleem. "De wind was heel erg en op een gegeven moment erg onvoorspelbaar. Dat meldde ik dus." Hamilton onderbrak hem en vroeg: "Gebruikte je het f-woord?", waarop Verstappen reageerde: "Nee, dit keer niet." Hamilton verklaarde vervolgens: "Je weet dat hij serieus is, wanneer hij het f-woord ervoor gebruikt. Heb je wel eens filmpjes van jezelf teruggekeken?", lachte de Brit. Verstappen antwoordde sarcastisch: "Dat was 2020, een geweldig jaar. Ja, dat was een leuke."

Blind

Naast twee overwinningen was 2020 ook een beetje een frustrerend seizoen voor de coureur die een jaar daarop wereldkampioen zou worden. Verstappen viel in maar liefst vijf van de zeventien Grands Prix uit en uit zijn taal over de boardradio was die frustratie ook te merken. "Ga terug naar die setting!", schreeuwde hij in Oostenrijk, voordat de Red Bull de geest gaf. Op diezelfde Red Bull Ring noemde hij de Mercedessen "ontzettend blind". Ook in Hongarije noemde hij Nicholas Latifi een "blinde klootzak" die uit de weg moest. Hetzelfde scheldwoord gebruikte Verstappen voor Romain Grosjean op Silverstone. De problemen met de krachtbron achterin de Red Bull tijdens de Grands Prix in Italië noemde hij "een grap" na het schreeuwen dat hij "geen power" had. Op Mugello was hij betrokken bij een startcrash en noemde hij de Formule 1 een "shitshow". Opmerkingen over een blinde Lance Stroll in Portugal kregen ook nog een staartje. Overal kwam ook nog het f-woord bij kijken. Gelukkig voor Verstappen liggen die frustraties voor hem nu ver in het verleden.