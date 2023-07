Vincent Bruins

Max Verstappen heeft met zijn achtste overwinning van het seizoen tot nu toe zijn leiding in de puntenstand wederom kunnen uitbreiden. Zijn grote voorsprong in het kampioenschap heeft hij niet alleen te danken aan het feit dat hij zelf vaak zegeviert, maar ook omdat achter hem de pikorde steeds verandert. En dat verwart hem heel erg, zo legde hij uit in de persconferentie na de Britse Grand Prix.

De Red Bull Racing-coureur ving de wedstrijd op Silverstone aan vanaf pole position, maar verloor bij het doven van de lichten de eerste plek aan Lando Norris. Vier ronden later haalde hij de McLaren toch weer in en reed vervolgens redelijk onbedreigd naar de zwart-witgeblokte vlag met het extra puntje voor de snelste ronde. Achter Norris wist Lewis Hamilton het podium te completeren voor de andere McLaren van Oscar Piastri. Mede dankzij de Safety Car wist de zevenvoudig wereldkampioen de Australische rookie te verslaan. Nu kijken we uit naar de wedstrijd op de Hungaroring die over twee weken op 23 juli wordt verreden.

Upgrades op Hungaroring

"Ik vind het zelf ontzettend verwarrend, omdat het ieder raceweekend weer iemand anders is," vertelde de Nederlander. "Ik denk dat het komt, omdat het achter ons zo dicht op elkaar zit dat als je je auto in een net iets betere window krijgt, dat het dan op een bepaald circuit werkt. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat er gaat gebeuren in Hongarije, wie er snel gaat zijn of wie de op één na snelste zal zijn. De stabiele factor is dat wij ieder raceweekend op kop rijden, wat voor ons natuurlijk het belangrijkste is. Maar wederom, Hongarije is een compleet ander circuit. We gaan daar wat upgrades op de auto aanbrengen en hopelijk werken ze goed."

Het is makkelijker

Ferrari leek aan het begin van het seizoen nog de snelste achter Red Bull te zijn, maar uiteindelijk was het Fernando Alonso in zijn Aston Martin die het ene na het andere podium scoorden. Mercedes heeft sinds de Grand Prix van Spanje een enorme stap gemaakt. Op Silverstone stonden de McLarens plotseling in de buurt van Verstappen. "Dat maakt het in veel gevallen eigenlijk makkelijker," legde Red Bull-teambaas Christian Horner uit tegenover onder andere GPFans. "Dat betekent dat we gewoon op onszelf kunnen concentreren, aangezien het ieder weekend weer iemand anders is. Het is interessant om te zien hoe het steeds verandert en het hangt ook zo erg van de band af. Dit weekend werd een andere band, een andere constructie geïntroduceerd en dat speelde waarschijnlijk ook een rol."