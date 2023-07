Vincent Bruins

Lando Norris verdiende de tweede plek in de Grand Prix van Groot-Brittannië afgelopen zondag en evenaarde daarmee het beste resultaat uit zijn Formule 1-carrière. Het is het eerste podium van de McLaren-coureur in zijn thuisrace op Silverstone. Al maakt het hem nu niks meer uit, tijdens de wedstrijd vroeg hij zich wel af waarom hij op de harde banden werd gezet tijdens de Safety Car-periode.

Norris kwalificeerde zich op de tweede plek. Bij het doven van de lichten pakte hij de leiding af van Max Verstappen die vanaf pole position vertrok. De 23-jarige uit Bristol wist de eerste plaats voor vier ronden vast te houden, voordat hij zijn goede vriend Verstappen weer aan zich voorbij zag gaan. Norris bleef op P2 rondrijden en tijdens de neutralisatie voor de Haas van Kevin Magnussen die de geest had gegeven, wisselde hij naar de harde compound. Na de herstart moest hij de Mercedes van Lewis Hamilton, die op zachte banden stond, achter zich zien te houden en uiteindelijk lukte dat ook.

Beginners bij McLaren

"Ja! Echt bizar," reageerde Norris op het feit dat hij in de openingsfase aan de leiding lag voor een tweevoudig wereldkampioen en vervolgens moest verdedigen tegenover een zevenvoudig wereldkampioen. "Ten eerste wil ik het hele team bedanken. Ze hebben het fantastisch gedaan en dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder alle energie die ze erin hebben gestopt. Ze hebben me alleen wel op de harde banden gezet. Geen idee waarom. In sommige dingen zijn ze nog beginners!" grapt hij over McLaren. "Het was een geweldig gevecht met Lewis. Ik heb misschien een paar foutjes gemaakt, terwijl ik probeerde hem achter me te houden. Ik heb alles gedaan wat ik kon."

Boeit niet meer

Tijdens de Safety Car-periode dacht Norris dat hij ook beter naar de zachte band had kunnen wisselen. "Ik denk dat ze me gewoon een grotere uitdaging wilde geven," grapte de Brit nogmaals. "Dat is wat Zak [Brown] in ieder geval zei. Waarschijnlijk heeft Zak die keuze gemaakt. Ik wilde de softs. Voor mijn gevoel was dat logischer geweest, zeker in verband met de Safety Car. Maar nu boeit het me niet meer. Ik ben tweede geworden, dus het is allemaal goed gekomen."