Piastri euforisch na P3 in kwalificatie Britse GP: "Auto was een raket"

Vincent Bruins

Zaterdag 8 juli 2023 17:43 - Laatste update: 18:05

Oscar Piastri heeft zich op de derde positie gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, het beste resultaat in zijn tot nu toe nog korte Formule 1-carrière. McLaren lijkt de MCL60-bolide, die dit weekend een chromen kleurstelling draagt, enorm verbeterd te hebben. Piastri's teamgenoot Lando Norris werd tweede achter Max Verstappen die wederom pole position pakte.

De Australiër ging na Q1 nog net door naar Q2, nadat hij veertiende was geworden in de eerste sessie die vanwege de gladde baanomstandigheden en een late rode vlag erg hectisch was. Hij werd vervolgens tweede in Q2 voor Norris en in Q3 draaiden ze het om.

Megaresultaat

"Ik ben heel, heel, heel erg blij," begon Piastri tegenover het juichende publiek. "Wat een kwalificatie was dat. We lagen er bijna uit in Q1, maar de auto was een raket in Q2 en Q3. Volgens mij heb ik een goed rondje voor elkaar gekregen. Een enorm prestatie van het team is het ook om constant ons tweeën bovenaan te hebben staan is een megaresultaat. Morgen moeten we proberen ook daar ook te blijven."

Nieuwe onderdelen

"Gisteren hadden we een lastige dag," vervolgde het jonge talent uit Melbourne. "Ik denk dat de rondetijden niet lieten zien hoe snel we eigenlijk waren, omdat we het lastig vonden om de juiste balans te vinden. Vandaag deden we dat beter en we doen het altijd goed in dit soort omstandigheden. Barcelona, Monaco en Canada waren hetzelfde verhaal. We hebben eerder dit soort momentjes gehad, maar om dit te doen in Q3 is, zoals ik al zei, een megaresultaat. De nieuwe onderdelen op de auto werken goed, dus ik kan het team niet vaak genoeg bedanken voor het blijven pushen. Als je kijkt waar we aan het begin van het seizoen stonden vergeleken met nu, dan hebben we een enorme stap in de goede richting gemaakt."