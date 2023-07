Norris neemt Verstappen in de zeik na P2 op Silverstone: "Max verziekt altijd alles"

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 8 juli 2023 17:41 - Laatste update: 17:45

Lando Norris heeft zich op P2 gekwalificeerd voor zijn thuisrace op Silverstone Circuit. Hoewel de Brit ontzettend blij is met dit resultaat, kan hij niet anders dan benadrukken dat de pole positie erg dichtbij was.

Het team van McLaren heeft een fantastische kwalificatie achter de rug op het circuit van Silverstone. Beide coureurs zaten er gedurende de hele sessie goed bij en wisten de druk flink op te voeren bij Max Verstappen. Norris kwalificeerde zich uiteindelijk op P2 en greep nipt naast de pole positie, terwijl teamgenoot Oscar Piastri er met de derde startplek vandoor ging. "Ik zat dichtbij!", reageert Norris na afloop van de kwalificatie opgewekt. "Ik stond op P1 in Q1, ik stond geloof ik in Q2 ook op P1. Dichtbij, twee tienden van P1 in Q3. Het was redelijk gestoord, mijn laatste ronde was een goede ronde."

"Ik kon Zak op de radio horen tijdens mijn afkoelrondje, wat het beste ooit was", blikt hij terug. Zijn teamgenoot wordt ook niet vergeten. "Het was geweldig voor mij, voor ons beiden om tweede en derde te worden, en voor het hele team." Het gat richting polesitter Verstappen was erg klein, zo zag ook Norris zelf. "Het is altijd Max... hij verziekt altijd alles voor iedereen", grapt de McLaren-coureur. "Ik ben erg blij. Ik wil het publiek hier bedanken. Het is een bijzondere dag voor ons geweest, dus ik kijk uit naar morgen."

Fantastisch weekend voor McLaren

Gevraagd of het uitstekende resultaat tijdens deze kwalificatie hem helpt om de moeilijkere tijden te vergeten, reageert hij: Het maakt alles goed, het harde werk wat we erin gestopt hebben. Zeker hier met de nieuwe livery. Het is de thuisrace van het team en van mij, we hadden vandaag geen beter resultaat kunnen hebben." Toch plaatst hij daar nog één kanttekening bij: "Met uitzondering van Max, hij verziekt alles. Maar de rest was geweldig, dus dankjewel!"