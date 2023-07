Vincent Bruins

Zaterdag 8 juli 2023 12:19

De FIA heeft de weersverwachting voor de kwalificatie van de Grand Prix van Groot Brittannië nauw bekeken. De autosportbond heeft besloten om alle coureurs een extra set intermediates te geven.

Al de gehele week wordt er regen voorspeld voor de zaterdag op het circuit van Silverstone. Vandaag wordt eerst Vrije Training 3 verreden, voordat de kwalificatie begint. Eerder op de zaterdagochtend begon het al flink te regenen tijdens de Sprintrace van de Formule 3.

Artikel 30.5g

De FIA maakt gebruik van artikel 30.5g van de sportreglementen waarin staat dat als VT1 en VT2 droog zijn, maar wordt verwacht dat VT3 een natte sessie wordt, dan wordt een extra set intermediates uitgedeeld aan alle coureurs. Vandaag zullen die setjes banden met de groene rand uitgedeeld worden voor de start van de kwalificatie. Meerdere weerstations verwachten dat de hemelsluizen open kunnen gaan tijdens de sessie die de startgrid zal bepalen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Onweersbuien

Er is code geel in Northamptonshire, de county waarin Silverstone ligt, vanwege onweersbuien. AccuWeather denkt dat er tot 60% kans op neerslag is van nu tot en met 18:00 lokale tijd. De verwachting is dat het bewolkt zal blijven. Er kunnen windstoten zijn van 30 kilometer per uur. Het Met Office denkt dat er 50% kans op regen is tot 16:00 lokale tijd. Omdat het gaat om onweersbuien die wellicht ook nog moeten ontstaan, kan het weer lastig te voorspellen zijn. Het code geel geldt tot aankomende middernacht.