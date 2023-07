Vincent Bruins

Zaterdag 8 juli 2023 07:06

Williams maakte een uitzonderlijk goede vrijdag mee tijdens de trainingen voor de Britse Grand Prix. Alexander Albon werd in beide sessies op Silverstone derde. Logan Sargeant werd zeventiende in VT1, maar verbeterde naar de vijfde positie in VT2. Gaat het de Britse renstal lukken om tijdens hun thuisrace punten binnen te slepen?

Williams staat er vergeleken met vorig seizoen iets beter bij. Het team van James Vowles staat niet laatste, maar negende in constructeurskampioenschap, en ligt dicht achter Haas en Alfa Romeo in de strijd om de zevende plek in de tussenstand. De zevende plaats in Canada van Albon was het beste resultaat van Williams in bijna twee jaar tijd. Sargeant is nog altijd op zoek naar zijn eerste punt uit zijn Formule 1-carrière, maar de Amerikaanse rookie laat ook verbeteringen zien.

Artikel gaat verder onder video

Hoge temperaturen en harde wind

"Het was een vrijdag in Silverstone waar we tevreden op terug kunnen kijken," begon Sargeant. "De hoge temperaturen en harde wind maakten het best een uitdaging en het zorgde ervoor dat elke ronde weer zeer onvoorspelbaar was. We hebben goed werk verricht om er zo goed bij te zitten, maar we kunnen zelfs voor de zaterdag nog verbeteringen maken. Hoe dan ook, het was een geweldige dag om op dit fantastische circuit te rijden en ik kijk uit naar de zaterdag."

OOK INTERESSANT: Williams viert 800e Grand Prix met aangepaste kleurstelling voor Britse GP

Niet anders dan blij zijn

"Natuurlijk was het een hele goede dag," vertelde Albon. "Ik denk dat we wel realistisch moeten blijven, omdat we niet weten wat de rest van het veld doet. Als je kijkt naar de resultaten, dan kun je niet anders dan blij zijn, maar ik denk dat het beter is om ons gewoon te concentreren op hoe we kunnen blijven verbeteren, want er valt nog meer uit te halen. Laten we ook hopen dat het op zaterdag droog blijft."