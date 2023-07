Vincent Bruins

Vrijdag 7 juli 2023 18:49 - Laatste update: 18:55

Na een inschrijfproces voor nieuwe teams in de Formule 1 vanaf het seizoen van 2025 of 2026 hebben twee teams groen licht gekregen om verder te gaan met de werkzaamheden. Welke twee teams dat zijn, heeft de FIA niet bekendgemaakt. Ferrari en Mercedes zien het hoe dan ook niet zitten om het veld dat momenteel bestaat uit twintig auto's, uit te breiden.

Er wordt verwacht dat de twee teams Andretti, dat een samenwerking is aangegaan met Cadillac, en Hitech Grand Prix zijn. Teambazen Frédéric Vasseur en Toto Wolff denken echter niet dat nieuwe teams op een positieve manier bij kunenn dragen aan de koningsklasse.

Huidige teams niet overtuigd

"Wij krijgen niet te zien waar de inschrijvingen vandaan komen en wat de voorstellen zijn," begon Wolff tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Het is logistiek gezien niet mogelijk om een elfde team te hebben. Hier in Silverstone kan het met die Hollywood-mensen, maar op andere circuits niet. Als een team kan bijdragen aan de positieve ontwikkeling van F1, op een manier dat de andere teams het al jaren doen door veel op te offeren, ja, dan moet er naar gekeken worden. Maar er is geen enkele sportcompetitie in de wereld, de Champions League, NBA, NFL, NHL, waar het mogelijk is om te zeggen: 'Ik ga gewoon een team opzetten en ik ga meedoen, en heel erg bedankt dat ik nu ook prijzengeld krijg'. Je moet je kwalificeren door verschillende niveaus [in de autosport] en je toewijding aan het kampioenschap laten zien, zoals wij dat al vele jaren doen. Tot nu toe zijn de [huidige] teams echter niet overtuigd van wat we hebben gezien. Hoe dan ook, er is geen andere sportcompetitie die het aantal deelnemers zomaar laat toenemen, omdat het de hele competitie verwatert."

Nationaliteit team

"Als de tien teams die enorme inspanningen hebben geleverd, zelfs toen het moeilijk was om te overleven en op de grid te staan, nu een ander team moeten verwelkomen, dan moet dat voor mega goede redenen zijn," aldus Vasseur. "Het feit dat het team Amerikaans is, is geen goede reden," zo wijst de Ferrari-teambaas naar Andretti. "We hebben dankzij Haas al een Amerikaans team en daarbij, als je aan de top van je land wilt staan, dan gaat het om de coureurs. Kijk naar wat er is gebeurd in Nederland. Zij hebben geen team, zij hebben Max [Verstappen]. Als iemand mee wil doen, dan moet iedereen in de paddock daar voordeel uit kunnen halen. Dat betekent dat ze iets naar F1 mee moeten brengen en ik denk niet dat de nationaliteit van het team een aanwinst is."