Verstappen snelste in VT2 op Silverstone, Williams wederom in top vijf, problemen voor Leclerc

Vincent Bruins

Vrijdag 7 juli 2023 18:06 - Laatste update: 19:30

Max Verstappen heeft de tweede vrije training voor de Britse Grand Prix als snelste afgesloten. De Nederlander klokte een rondetijd van 1:28.078 en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Dit was de laatste sessie van de dag voor de Formule 1. Op Silverstone wordt alleen nog de vrije training van de Porsche Supercup gehouden vandaag. Morgen moeten de coureurs uit de koningsklasse klaarstaan om 12:30 Nederlandse tijd voor de laatste training voor de kwalificatie.

De tweede vrije training in het Verenigd Koninkrijk werd om 17:05 afgetrapt na een kleine vertraging vanwege een incidentrijke kwalificatie in de Formule 2. De sessie werd verreden onder zonnige weersomstandigheden. De buitentemperatuur was 26 graden Celsius en de baan was opgewarmd naar 42 graden Celsius. Er stond een briesje van slechts één à twee kilometer per uur.

Problemen voor Leclerc

Negentien van de twintig coureurs gingen meteen naar buiten met de helft van het veld op de mediumcompound en de andere helft op het harde rubber. Charles Leclerc bleef echter in de garage staan. Zijn Ferrari had elektronische problemen. De Monegask had zijn helm ook niet op en maakte geen aanstalten om achter het stuur te kruipen. Verstappen was op de mediums het snelst in de eerste run met een 1:29.550 en was daarmee 0.464 seconden sneller dan Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. McLaren-rookie Oscar Piastri zat er vervolgens ook goed bij en versloeg Pérez met twee tienden van een seconden. Lewis Hamilton moest één van zijn rondjes afhaken na een foutje in Vale. Carlos Sainz en Pérez gingen nog harder dan Verstappen en na het eerste kwartier lag de Ferrari op kop met een rondetijd van 1:29.083.

Twee Williams-bolides in top vijf

Daarna werd het wat rustiger met alleen Fernando Alonso, Kevin Magnussen en Zhou Guanyu op de baan. De Aston Martin was de eerste die wisselde naar de zachte band en pakte even de tweede tijd, 0.051 seconden achter landgenoot Sainz. De Red Bulls verbeterden vervolgens met een volle seconde door ook naar het rubber met de rode rand te wisselen. Verstappen bleef met een gat van 0.022 seconden vooraan na een rondetijd van 1:28.078. De bolides van de energydrankfabrikant werden gesplitst door Sainz en de Williams van Alexander Albon die in VT1 al indrukwekkend derde was geworden. De tweede auto van het team van James Vowles stond halverwege de sessie op P5 dankzij een 1:28.766 van Logan Sargeant. De Aston Martins moesten voorzichtig terugrijden naar de pits. Alonso had een probleem linksvoor waar een brokstuk vast kwam te zitten bij de band, en bij Lance Stroll zat een spiegel los.

Raceruns

In de tweede helft van Vrije Training 2 concentreerden de teams zich vooral op de afstelling voor de race en dus werden de rondetijden aan de kop van het veld niet meer verbeterd. De raceruns verliepen echter niet zonder problemen. Stroll kreeg een steen tegen zijn vinger, maar zette ondanks de pijn toch door, en Nyck de Vries liep nog een lekke band op. Verstappen, Sainz, Albon, Pérez en Sargeant bleven op posities één tot en met vijf, respectievelijk, De top tien werd gecompleteerd door Stroll, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Piastri en Alonso. George Russell klaagde dat hij geen grip had en werd twaalfde achter Zhou. Hamilton leek ook de snelheid niet te hebben en moest het doen met P15 achter Esteban Ocon en Lando Norris. Valtteri Bottas en Magnussen eindigden voor de AlphaTauri's van Yuki Tsunoda en De Vries. Leclerc kwam niet in actie en eindigde als twintigste.