Lars Leeftink

Donderdag 6 juli 2023 21:41 - Laatste update: 22:17

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen de geruchten naar buiten dat Nyck de Vries een deadline heeft gekregen om voor de zomerstop, over drie races, een betere indruk achter te laten en zo zijn stoeltje te behouden. Verder zou Ziggo bereid zijn om 35,5 miljoen euro per seizoen te betalen om de F1-rechten in Nederland weer terug te kopen, zou Viaplay de abonnementskosten van mensen met ITunes gaan verhogen en heeft de FIA-president gereageerd op de voorstellen van Lewis Hamilton. Dit is de GPFans Recap van 6 juli.

'De Vries krijgt deadline van Marko: tot aan de zomerstop om zich te bewijzen'

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geruchten omtrent de toekomst van Nyck de Vries. De 28-jarige Nederlander moet vol aan de bak om zijn stoeltje bij Scuderia AlphaTauri te behouden. Mocht de coureur uit Sneek de komende races niet gaan verbeteren, dan wacht hem wellicht ontslag vlak voor de Grand Prix van Zandvoort. Dit zegt Sky Sports-reporter Ted Kravitz. Meer lezen? Klik hier! De Vries zelf gaf donderdag in Groot-Brittannië echter aan dat van deze geruchten niks waar is en dat hij zich elke dag en elk raceweekend het beste van zichzelf verwacht. Zijn verhaal lezen? Klik hier!

'Ziggo bereid 35,5 miljoen euro voor F1 te betalen, mogelijk al vanaf 2024'

Viaplay is momenteel de partij die de rechten van de Formule 1 bezit, maar dit zou op korte termijn wel eens kunnen veranderen. Binnenkort kan er weer geboden worden op de uitzendrechten van de Formule 1 en het is vrijwel zeker dat Ziggo een poging gaat doen om de rechten terug te halen naar het oude nest. Er wordt gesuggereerd dat de telecomaanbieder bereid is een monsterbedrag van 35,5 miljoen euro per seizoen te betalen. En mogelijk al vanaf 2024. Meer lezen? Klik hier!

'Viaplay verhoogt prijs voor iTunes-gebruikers naar €17,99 per maand'

Viaplay heeft sinds haar komst naar Nederland in 2022 al meerdere prijsverhogingen doorgevoerd en lijkt daar ondanks alle kritiek en tegenslagen mee door te gaan. Deze maand al gaan de kosten omhoog voor de mensen die een Viaplay-maandabonnement willen afsluiten via het Apple-platform iTunes. Zij betalen straks maar liefst €17,99 per maand. Meer lezen? Klik hier!

FIA-president wijst voorstel Hamilton om Red Bull aan te pakken af: "Oneerlijk"

Lewis Hamilton liet afgelopen weekend weten graag regelwijzigingen te willen zien om de dominantie van Max Verstappen en Red Bull te verminderen. De Brit heeft echter nul op het rekest gekregen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De zevenvoudig wereldkampioen opperde een idee, maar de baas van de autosportbond voelt hier niets voor. "Dat is oneerlijk", zo concludeert hij. Meer lezen? Klik hier!

Wolff schiet oproep Verstappen en Horner af: "Geen kans, en dat in hoofdletters"

Een volgende hoofdstuk in de woordenwisseling tussen Toto Wolff en Christian Horner. Wolff geeft de 'angstige' oproep van Max Verstappen en Horner "geen kans" van slagen. Red Bull Racing hoopt dat er nog eens kritisch wordt gekeken naar de nieuwe motorreglementen voor 2026, maar volgens Wolff is dat helemaal geen optie. Meer lezen? Klik hier!