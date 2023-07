Lars Leeftink en Jan Bolscher

Donderdag 6 juli 2023 15:49 - Laatste update: 17:20

Nyck de Vries heeft in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië duidelijk gemaakt dat hij geen ultimatum heeft gekregen van AlphaTauri en Red Bull. Volgens de laatste geruchten zou De Vries tot de zomerstop hebben om te overtuigen, maar de Nederlander zegt 'altijd op zijn best' te willen zijn.

De druk op De Vries wordt vooral vanuit Red Bull opgevoerd in de vorm van Helmut Marko, die als adviseur van Red Bull al meerdere keren heeft aangegeven dat de prestaties moeten verbeteren en dat Christian Horner, teambaas van Red Bull, geen fan was van De Vries toen hij werd gekozen als coureur voor AlphaTauri in 2023. Daarnaast zijn er meerdere geruchten dat de Nederlander deze maand nog heeft om te laten zien wat hij kan. Dat zou betekenen dat de Grand Prix van Groot-Brittannië, Hongarije en België voor de zomerstop belangrijk gaan zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff denkt nog steeds dat Red Bull door Mercedes bij te halen is: "Blijven geloven"

De Vries ontkent ultimatum

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, laat de Nederlander zich uit over de huidige situatie. Volgens De Vries heeft hij geen ultimatum gekregen en is deze maand niet belangrijker dan de voorgaande maanden of de maanden na de zomerstop. "Nee. Ik denk dat ik elke dag op mijn best moet zijn en dat probeer ik ook. Het is juli en de zomer is daar, maar verder voelt het niet anders wat dat betreft. Ik probeer altijd het beste uit mijzelf te halen en probeer het zo goed mogelijk te doen." Hij ontkent ook dat er bepaalde doelen zijn gesteld voor de komende drie races. "Business as usual", reageert De Vries daar kort maar krachtig op.

De Vries over presteren

Toch weet ook De Vries dat het beter kan. "Ik denk niet dat ik tevreden ben met mijn eigen prestaties, het kan nog steeds beter. Niet elk weekend is hetzelfde en sommige weekenden ben ik beter dan andere weekenden. Over het algemeen denk ik dat ik alles nog beter bij elkaar moet brengen. Ik denk dat we competitief waren in bijvoorbeeld Barcelona, maar als je twee banden verliest in Q1 en vervolgens Q2 moet aftrappen zonder nieuwe banden heb je een probleem. De start [van de race] was ook niet goed. Dus het moet allemaal nog een beetje bij elkaar komen, het is een leerproces. Hopelijk kunnen we wat vinden om alle puzzelstukjes bij elkaar te krijgen en bij de top tien te komen. Het doel van iedereen tussen P11 en P20 is om in de top tien te komen, maar de realiteit is dat iedereen binnen een seconde zit. Dat wordt niet altijd genoeg gewaardeerd omdat we allemaal naar de uitslag kijken."