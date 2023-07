Jeen Grievink

Viaplay heeft sinds haar komst naar Nederland in 2022 al meerdere prijsverhogingen doorgevoerd en gaat daar gestaag mee door. Deze maand al gaan de kosten omhoog voor de mensen die een Viaplay-maandabonnement willen afsluiten via het Apple-platform iTunes. Zij betalen straks maar liefst €17,99 per maand.

Beetje bij beetje verhoogt Viaplay haar prijzen voor de Nederlandse consument. De Zweedse streamingsdienst kwam op de markt met een scherpe actieprijs, maar van dit tarief is niets meer over. Inmiddels betalen nieuwe klanten een fors hogere prijs voor het afsluiten van een abonnement. Ook bestaande abonnees betalen steeds weer een tikkeltje meer om de Formule 1 te kunnen kijken. Per 17 juli aanstaande gaat Viaplay haar tarief voor een maandabonnement via iTunes verder opschroeven naar €17,99. Dit is een stijging van twee euro per maand, zo meldt TotaalTV.

Klanten niet blij met wederom prijsverhoging Viaplay

Op Twitter, waar Viaplay het wel vaker zwaar te verduren heeft, is men vanzelfsprekend niet blij met de zoveelste prijsverhoging. "Volgens mij is dat de twee of derde keer al in 2023, doen ze dit nou omdat het op de beurs niet goed gaat?", zo schrijft iemand, met een bijgevoegd screenshot waarop de prijsverhoging wordt aangekondigd. "Ik wil mijn lopende abonnement nu al vast graag opzeggen, maar dat kan niet eens. Iemand een idee hoe dat moet? Zou enorm fijn zijn", zo reageert een ander. "Viaplay is een waardeloos bedrijf, wel geld maar geen kwaliteit", aldus wederom een boze Twitteraar.

Overige klanten kunnen opgelucht adem halen

Formule 1-liefhebbers met een Viaplay-abonnement die deze hebben afgesloten bij een andere aanbieder, bijvoorbeeld bij KPN, Ziggo, T-Mobile of Viaplay zelf, kunnen vooralsnog opgelucht adem halen. Er is nog geen aankondiging geweest dat ook voor hen de prijs wordt verhoogd. Zij kunnen op dit moment de streamingsdienst nog blijven gebruiken voor €15,99 per maand. Bij een jaarabonnement vallen de kosten iets lager uit, omgerekend op €13,99 per maand.

