Binnenkort kan er weer geboden worden op de uitzendrechten van de Formule 1 en het is vrijwel zeker dat Ziggo een poging gaat doen de beelden terug te halen naar het oude nest. Er wordt gesuggereerd dat de telecomaanbieder bereid is een monsterbedrag van 35,5 miljoen euro per seizoen te betalen. En mogelijk al vanaf 2024.

Ziggo verloor in 2021 de strijd van Viaplay om de uitzendrechten van de Formule 1. De Zweedse streamingsdienst was bereid dieper in de buidel te tasten en zou naar verluidt meer dan 30 miljoen euro per seizoen hebben betaald. Sinds 2022 zenden zij dan ook exclusief de koningsklasse uit, maar er is wat onduidelijkheid over de lengte van de deal. Men ging ervan uit dat Viaplay voor drie jaar de rechten had gekocht, maar verschillende bronnen meldden dat het een tweejarige deal betreft, met een optie voor nog een jaar. Als dat het geval is, dan ligt er voor Ziggo mogelijk een kans om vanaf volgend seizoen al de rechten terug te halen. Dit laat een bron rondom VodafoneZiggo weten aan GPToday.

Staat worstelend Viaplay rechten al in 2024 af aan Ziggo?

"Het gaat bij Viaplay echt niet goed dus ik zou er niet van staan te kijken als Ziggo in 2024 alweer begint met het uitzenden van de Formule 1", zo klinkt het vanuit de bron, die niet nader wordt toegelicht. Dat het niet goed gaat bij Viaplay is een feit. De Zweedse streamingsdienst zag haar topman opstappen en leverde vervolgens 1 miljard euro in op de beurs. De Nederlandse tak houdt vol dat het in ons kikkerlandje prima gaat, maar ook hier verliest Viaplay klanten, met name door de alsmaar stijgende prijzen voor de abonnementen. Koren op de molen voor Ziggo dus.

'Ziggo bereid 35,5 miljoen euro per seizoen te betalen

"Ziggo is zeker een serieuze kandidaat om die rechten weer in handen te krijgen", zo gaat de bron verder, die bevestigt dat de telecomaanbieder een enorme zak geld wil neerleggen voor de uitzendrechten. "Ziggo is ook bereid om veel geld ervoor te betalen, gesproken wordt over 35,5 miljoen per seizoen. Dat is meer dan Viaplay op dit moment per seizoen betaalt."

Uitzendrechten normaliter pas vanaf 2025 naar nieuwe koper

Het verhaal kent echter wat haken en ogen en het lijkt met name af te hangen van wat Viaplay gaat doen. Hebben ze een driejarig contract? Is het laatste jaar slechts optioneel? Zo ja, wordt deze gelicht? En zo niet: biedt Ziggo dan genoeg om de rechten weer terug naar huis te halen? Normaal gesproken wordt er namelijk onderhandeld over de rechten voor het seizoen van 2025 en daarna. Normaliter zou het seizoen van 2024 nog 'gewoon' te zien zijn bij Viaplay. Maar een kat in het nauw kan rare sprongen maken.

Ziggo krijgt concurrentie

Sportmarketeer Chris Woerts laat weten dat er in ieder geval meer kapers op de kust zijn dan alleen Ziggo. "Later dit jaar, na de zomer, opent de FOM de tender voor de F1-rechten vanaf 2025. Iedereen die daaraan mee wil doen mag bieden. Alle grote partijen zoals KPN, SBS en RTL zullen daar een poging doen, dus Ziggo is zeker niet de enige", aldus Woerts tegenover GPToday.