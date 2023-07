Jeen Grievink

Lewis Hamilton heeft nul op het rekest gekregen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De zevenvoudig wereldkampioen opperde een idee om de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing af te remmen, maar de baas van de autosportbond voelt hier niets voor. "Dat is oneerlijk", zo concludeert hij.

Verstappen en zijn team zijn niet te stoppen dit jaar. De overmacht is groot en in beide kampioenschappen gaat Red Bull dan ook met een enorme voorsprong aan de leiding. Verstappen vermorzelt al zijn concurrenten, inclusief teamgenoot Sergio Pérez, die in dezelfde auto rijdt. Omdat de voorsprong zo groot is, zou Red Bull zich nu al kunnen gaan richten op de ontwikkeling van hun 2024-auto. Hiermee heeft men dan een voordeel ten opzichte van de andere teams, die nog volop bezig zijn met het doorontwikkelen van hun huidige bolide. Volgens Hamilton is dit niet goed voor de sport en gaat het op deze manier niemand lukken om Red Bull bij te halen.

Hamilton doet voorstel om Red Bull-dominantie te stoppen

Hamilton deed het voorstel om een vaste datum af te spreken waarop teams mogen beginnen met de ontwikkeling van hun auto voor volgend jaar. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen geef je zo ieder team dezelfde hoeveelheid tijd om een goede auto te bouwen. Zijn voorstel haalt echter bakzeil bij de president van de FIA. Volgens Ben Sulayem is het niet aan de FIA om in te grijpen als het ene team het beter doet dan de ander. Hij wijst ook naar het feit dat Mercedes en Hamilton zelf jarenlang dominant waren. Nu is het de beurt aan Verstappen en Red Bull, zo concludeert hij.

FIA-president wijst voorstel Hamilton af

"Het is zijn (Verstappen's, red.) tijd, het is de tijd van Red Bull. Wat gaan we doen, de goede jongen straffen? Nee, laten we doorgaan en de andere teams beter maken. Niemand houdt de andere teams tegen om beter te worden", zo zegt Ben Sulayem in gesprek met The Associated Press. "We kunnen mensen niet gaan straffen omdat ze beter zijn, omdat ze harder hun best doen. Dat is oneerlijk."