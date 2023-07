Jeen Grievink

Donderdag 6 juli 2023 09:59 - Laatste update: 10:04

De Grand Prix van Groot-Brittannië staat dit weekend op het programma en zal worden afgewerkt op het circuit van Silverstone. Deze baan ligt in het plaatsje Towcester en de weersvoorspellingen voor deze locatie zijn behoorlijk wisselvallig. Op zaterdag en zondag zouden we wel eens van de regen in de drup kunnen raken. Letterlijk.

Dat het weer in Engeland lastig te voorspellen is, is publiek geheim. Dat blijkt ook wel als we de verschillende weerstations erop naslaan. Met name over de zaterdag en zondag worden zij het niet eens. Wat betreft de vrijdag, weten ze het allemaal vrij zeker: het wordt een stralende zomerdag op Silverstone. De vrije trainingen zullen afgewerkt worden onder een temperatuur van zo'n 26 graden Celsius. Het zal deels bewolkt zijn, maar er is ook voldoende ruimte voor de zon. De kans op neerslag is met 8 procent minimaal, zo meldt Weather.com. Maar wat de meesten zich zullen afvragen: wat doet het weer op zaterdag tijdens de kwalificatie en zondag tijdens de Grand Prix?

Kans op regen en onweer later in het weekend

De vrijdag mag dan zomers verlopen met veel zon en een hoge temperatuur, dit weerbeeld zal in het restant van het weekend gaan omslaan. De verschillende weerstations zijn het erover eens dat het wisselvalliger gaat worden en dat de kans op neerslag gaat toenemen. Het bovengenoemde Weather.com rekent zaterdag echter ook op onweersbuien. Volgens hen wordt het bewolkt, regenachtig en is er zo'n 74 procent kans dat deze neerslag ook daadwerkelijk valt. De temperatuur zal iets zakken naar zo'n 24 graden Celsius.

60-70 procent kans op regen tijdens Britse Grand Prix

Voor zondag tijdens de Grand Prix rekent men op een soortgelijk weerbeeld, maar dan met nog lagere temperaturen. Het wordt zo'n 21 graden Celsius, overwegend bewolkt en er is 66 procent kans op regen. Het Nederlandse Weeronline.nl sluit zich hier grotendeels bij aan en meldt 60% kans op neerslag. Opmerkelijk is dat Accuweather.com een totaal ander weerbeeld verwacht. Zij rekenen op een groot gedeelte zon, een iets hogere temperatuur en slechts 5 procent kans op regen.