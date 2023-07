Jeen Grievink

Nyck de Vries (28) moet vol aan de bak om zijn stoeltje bij Scuderia AlphaTauri te behouden. Mocht de coureur uit Sneek de komende races geen verbetering laten zien, dan wacht hem een pijnlijke tegenslag: ontslag vlak voor de Grand Prix van Zandvoort. Dit zegt Sky Sports-reporter Ted Kravitz.

De Vries kent vooralsnog een uiterst matig seizoen bij de juniorenformatie van Red Bull. De Nederlander is nog steeds puntloos en is al meermaals betrokken geweest bij ongelukkige situaties. In Oostenrijk wist hij weliswaar voor teamgenoot Yuki Tsunoda te finishen, maar het weekend begon uiterst wisselvallig. Na afloop van de race stelde Dr. Helmut Marko, hoofd opleiding van Red Bull, dat dit wellicht "één van de betere resultaten" van De Vries was, maar weigerde hij de loftrompet te steken. Volgens Marko was Tsunoda wederom rapper en had de Japanner gewoon wat meer pech met de tijdstraffen. De klok tikt dus nog steeds voor De Vries, zo bevestigt ook reporter Kravitz.

Na Oostenrijk nog drie races de tijd voor De Vries

Waar Marko in Oostenrijk nog liet doorschemeren dat er geen echte deadline was vastgelegd voor De Vries, stelt Kravitz dat dat wel degelijk het geval is. Sterker nog: een eventueel ontslag voor De Vries zal extra hard gaan aankomen, want mogelijk moet hij het veld ruimen vlak voor aanvang van zijn thuisrace op Zandvoort. Kravitz laat weten dat Marko in Spielberg gesproken heeft met De Vries en hem een deadline heeft meegegeven van vier races, inclusief die van Oostenrijk. De Vries moet in de komende races dus verbetering laten zien, anders zal hij tussentijds vervangen worden. Waarschijnlijk door Liam Lawson of Daniel Ricciardo.

Pijnlijke exit vóór Dutch Grand Prix dreigt voor De Vries

"Bij Nyck de Vries hebben we het echt over 'Drive to Survive'. Hij is echt aan het rijden om te overleven", zo vertelt Kravitz. "Het gerucht gaat dat Nyck vier races de tijd heeft gekregen om zijn seizoen richting het positieve te keren. Dat moet dan gebeuren op circuits die hij kent: hier (Oostenrijk, red.), Silverstone, Hongarije en Spa." Mocht De Vries niet in deze taak slagen, dan zal hij op een bijzonder pijnlijk moment het schip moeten ruimen. België is de laatste race voor de zomerstop en daarna volgt Nederland, de thuisrace van De Vries. Deze zal hij echter mogelijk niet als coureur van AlphaTauri bij gaan wonen.

Lawson voornaamste kandidaat als opvolger De Vries

Het is dus zaak dat De Vries spoedig gaat verbeteren - en punten gaat scoren. "Doet hij dat niet, dan ligt hij eruit en zullen ze Liam Lawson in zijn stoeltje plaatsen. Althans, dat is het gerucht dat nu de ronde doet", aldus Kravitz, die dus niet de naam van Ricciardo in de mond neemt. De Australiër zag zijn kansen de afgelopen dagen stijgen, nadat Christian Horner en Marko de deur voor hem op een kier hadden gezet wat betreft een stoeltje bij AlphaTauri.