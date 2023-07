Vincent Bruins

Valtteri Bottas heeft een peperdure Mercedes-AMG in ontvangst mogen nemen. Het gaat om de Mercedes-AMG ONE, een gloednieuwe hypercar van de Duitse autofabrikant. De Fin toonde op sociale media zijn kersverse aanwinst met de woorden: "Het was het wachten waard".

Bottas zal de ONE al hebben besteld, terwijl hij nog in dienst was van Mercedes. Hij reed vijf seizoenen naast Lewis Hamilton van 2017 tot en met 2021 en wist tien Grands Prix op zijn naam te schrijven. Tegenwoordig komt de 33-jarige uit voor het door Sauber-gerunde team van Alfa Romeo.

Dezelfde power unit

Deze hypercar heeft exact dezelfde motor die je ook vindt in de Formule 1-bolides van de Duitse renstal met MGU-H en MGU-K en alles erop en eraan. De Mercedes-AMG ONE heeft een topsnelheid van 352 kilometer per uur en gaat van nul naar honderd in slechts 2,9 seconden. Alle 275 exemplaren worden met de hand gemaakt. Lewis Hamilton heeft er twee van gekocht, waarvan hij er eentje aan vader Anthony heeft geschonken. Naast Bottas mogen ook David Coulthard en Nico Rosberg genieten als eigenaren van een ONE.

Ronderecords

De Mercedes-AMG ONE heeft het ronderecord voor productieauto's op niet alleen de Nürburgring Nordschleife, maar ook op Autodromo Nazionale Monza verpletterd. Het oude record op de meer dan 20 kilometerlange baan in het Eifelgebergte was een 6:38.835 van de Porsche 911 GT2 RS, maar de Mercedes-AMG ONE ging nog eens 8,130 seconden harder. Het oude record op Monza was in handen van de Porsche 911 GT3 RS met een rondetijd van 1:55.30. Met een nieuw record van 1:43.902 is de Mercedes-AMG ONE dus meer dan elf seconden sneller. Tijdens beide recordpogingen werd de hypercar bestuurd door Maro Engel die al meer dan een decennium fabriekscoureur voor Mercedes-AMG is.